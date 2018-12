Alors que le mercato hivernal approche, les rumeurs envoyant des joueurs à Paris ont recommencé à fleurir dans bon nombre de médias européens. Frenkie de Jong, Eden Hazard, Tanguy Ndombele ou Ivan Rakitic ont été, ces derniers jours, certains des noms annoncés dans le viseur des dirigeants parisiens. Mais ces derniers ont également d’autres priorités, à savoir la prolongation de plusieurs joueurs.

Pour éviter un nouveau cas Adrien Rabiot, dont l’avenir est toujours incertain, le directeur sportif parisien Antero Henrique est déjà passé à l’attaque dans plusieurs dossiers. Layvin Kurzawa a ainsi été un des joueurs approchés par la direction parisienne récemment. Alors que son contrat expire en juin 2020, l’ancien de l’AS Monaco a reçu une proposition de contrat pour deux saisons supplémentaires.

Kurzawa n’a pas encore répondu au PSG

Mais pour l’instant, le latéral gauche de 26 ans n’a pas encore répondu à ses dirigeants. Il faut dire que sa situation est assez particulière. Cet été, il était annoncé sur le départ, et plusieurs clubs de Premier League lui faisaient du pied. Mais l’arrivée de Thomas Tuchel et le discours rassurant de l’Allemand l’ont remis dans le coup, et malgré les pépins physiques assez récurrents du joueur, l’ancien du BVB continue de lui accorder toute sa confiance.

Même si Kurzawa n’a pas encore répondu à la proposition parisienne, l’Equipe précise qu’elle a été plutôt bien reçue par le joueur, qui la considère comme un signe de confiance. Côté parisien, on sait que le marché des latéraux de qualité reste assez limité, et qu’en cas de vente à l’avenir, notamment pour faire place à l’espoir Arthur Zagre, il serait favorable que Kurzawa soit blindé pour être en position de force vis à vis de potentiels clubs intéressés. Affaire à suivre donc...