Kevin Trapp renaît du côté de l’Eintracht Francfort. Prêté au sein du club allemand lors de la saison écoulée, le portier allemand a retrouvé des sensations et a été un des principaux artisans de la saison réussie de son équipe. Une septième place en championnat et une demi-finale d’Europa League perdue face au vainqueur, Chelsea. Mais il va maintenant falloir se poser la question de son avenir.

Du côté de Paris, Gianluigi Buffon ne devrait a priori pas être prolongé, l’expérimenté gardien italien n’ayant pas reçu de nouvelles du club de la capitale. Les dirigeants franciliens vont donc devoir trancher pour Trapp. Selon Sky Sport Allemagne, le club de Bundesliga souhaite le conserver. Une première offre, dont le montant n’est pas précisé, aurait déjà été faite par l’Eintracht à la direction parisienne.

Le PSG veut prolonger Kevin Trapp

Mais on apprend via le média allemand que la réponse des Parisiens a été négative. Pas parce qu’ils ne sont pas satisfaits de la somme proposée par leurs homologues germaniques, mais tout simplement parce qu’ils comptent sur Kevin Trapp pour la saison prochaine. Ils souhaiteraient même prolonger le contrat de l’international allemand de 28 ans, toujours selon le même média ! Thomas Tuchel compte ainsi sur Aréola et Trapp pour la saison prochaine.

Le débat des gardiens devrait donc toujours être d’actualité à Paris, et on est impatient de voir qui du Français ou de l’Allemand sera titulaire, ou si Thomas Tuchel préfère miser sur un système de rotations. L’AS Roma et plusieurs clubs de Premier League sont aussi sur le coup selon Sky, mais tout porte à croire que leurs approches seront aussi tôt refusées par l’état-major parisien.