La fin de saison approche et il est bientôt temps de désigner les meilleurs joueurs et entraîneurs de l’exercice 2017-2018. Qui succédera à Cavani (pour le titre de meilleur joueur), Jardim (pour le titre de meilleur entraîneur), Subasic (pour le titre de meilleur gardien) et Mbappé (pour le titre de meilleur espoir) ? La réponse sera connue le 13 mai prochain lors de la soirée des trophées UNFP. En attendant, le syndicat des joueurs professionnels a déjà dévoilé l’identité des différents nommés dans chaque catégorie.

On y retrouve forcément des Parisiens, puisque le club de la capitale a de nouveau été sacré champion de France, un an après s’être vu ravi le titre par l’AS Monaco. Cavani aura l’occasion de défendre son titre de meilleur joueur face à ses deux coéquipiers offensifs Neymar et Mbappé. Mbappé pourra en parallèle concourir dans la catégorie meilleur espoir, après avoir changé de club. L’Olympique Lyonnais place cependant deux joueurs dans cette catégorie, avec Aouar et Ndombélé. Chez les gardiens, Mandanda semble favori pour récupérer le trophée de meilleur gardien, que Subasic ne pourra pas conserver puisqu’il n’est pas nommé cette saison. A noter la présence de l’entraîneur de Dijon, Olivier Dall’Oglio dans la catégorie des coaches, et l’absence de Bruno Genesio.

La liste des nommés par catégorie :

Les quatre joueurs en lice pour le titre de meilleur joueur :

Edinson Cavani (PSG)

Neymar (PSG)

Kylian Mbappé (PSG)

Florian Thauvin (OM)

Les quatre joueurs en lice pour le titre de meilleur espoir :

Kylian Mbappé (PSG)

Houssem Aouar (OL)

Tanguy Ndombélé (OL)

Malcom (Bordeaux)

Le futur.

Jeunes et talentueux, ils rayonnent sur les pelouses de @Ligue1Conforama. #TrophéesUNFP pic.twitter.com/KWtlM2M3JD — UNFP (@UNFP) 27 avril 2018

Les quatre gardiens en lice pour le titre de meilleur gardien :

Alphonse Areola (PSG)

Steve Mandanda (OM)

Anthony Lopes (OL)

Benjamin Lecomte (Montpellier)

Désicifs.

Spectaculaires.

Indispensables.

Ils sont les derniers remparts de leur équipe.#TropheesUNFP pic.twitter.com/g8Gacijq8v — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 27 avril 2018

Les quatre entraîneurs en lice pour le titre de meilleur entraîneur :

Unai Emery (PSG)

Rudi Garcia (OM)

Leonardo Jardim (AS Monaco)

Olivier Dall’Oglio (Dijon)