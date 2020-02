Soirée mi-figue mi-raison pour l’Olympique de Marseille. Les Phocéens l’ont emporté deux buts à zéro contre l’ASSE dans le Chaudron et ont mis Rennes à six points et Lille à neuf. Mais avant la rencontre, des incidents ont éclaté devant la tribune nord et les supporters de l’OM n’ont pas pu entrer dans le stade. Les dirigeants de l’Olympique de Marseille ont donc fait un communiqué à ce sujet et les joueurs, qui sont passés en zone mixte ont évoqué le sujet.

« Sur le coup je n’ai pas percuté, c’est plus en rentrant sur le terrain au début du match que j’ai vu qu’ils étaient là, ça m’a étonné. J’ai vite fait le rapprochement. J’ai cru entendre qu’il y avait eu des incidents avant le match. C’est dommage, pour un match aussi historique avec la rivalité c’est dommage de se passer de nos supporters. On est content de le gagner pour eux », a lâché Bouna Sarr. Un ton reprit par l’ensemble de ses coéquipiers et notamment Valentin Rongier.

« Ils méritent un peu plus de respect »

« Forcément on est tous attristés par la situation. Après on sait un petit peu ce qui s’est passé. Je ne le savais pas au début à l’échauffement quand on a senti les lacrymos. C’est seulement quand on ne les a pas vus dans le parcage qu’on a compris. On est tous très déçu, on a besoin d’eux et ce soir la victoire elle est pour eux », a expliqué le milieu de terrain. Mais la palme d’or du regard le plus noir revient sans aucun doute au portier et capitaine de l’OM.

« Maintenant on a un petit point noir, avec nos supporters. Ils font le déplacement, ils sont là, je ne connais pas les conditions exactes, mais ils méritent un peu plus de respect et de participer à ce match-là. Ils viennent en nombre, ils viennent supporter leur équipe, ce n’est pas normal que ça se passe de cette manière-là. Ça doit être réglé beaucoup mieux que ça. Cette victoire on leur dédit parce qu’ils la mérite. Ce n’est pas normal que ça se passe de cette façon. Sincèrement j’espère que ça sera vite réglé et que ça se reproduira plus. Le foot c’est une fête, on a des supporters qui sont extraordinaires qui méritent de participer à cet événement surtout quand il y a un résultat comme ce soir », a analysé Steve Mandanda. Nul doute que cette histoire fera encore un peu parler...