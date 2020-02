Pour ce match de clôture de la 23e journée de Ligue 1, l’AS Saint-Étienne, 15e au classement, accueillait l’Olympique de Marseille, 2e. Les Phocéens avaient l’occasion de réaliser une belle opération après la défaite de Rennes à Lille mardi (1-0) et les nuls de l’Olympique Lyonnais face à Amiens (0-0), de Reims contre Nice (1-1) et Montpellier face à Metz (1-1). Le coup d’envoi de la rencontre, prévu à 21h, était décalé d’une dizaine de minutes en raison de gaz lacrymogènes utilisés près de la Tribune Nord du Stade Geoffroy-Guichard pour disperser des supporters des deux camps qui s’affrontaient. Les Verts entraient bien dans la partie, mais, suite à un bon mouvement collectif, Romain Hamouma était repris in extremis par Romain Hamouma (1ère). Les Ciel-et-Blanc allaient pourtant cueillir les locaux à froid sur leur première occasion.

Dimitri Payet, décalé côté gauche par Valentin Rongier, entrait dans la surface, éliminait Yann M’Vila au sortir d’un double crochet et trompait Stéphane Ruffier d’un tir du gauche malicieux dans un angle très fermé (0-1, 7e). Sainté tentait de réagir, mais ni Hamouma, ni Wahbi Khazri, ni Loïs Diony ne parvenaient à se créer d’occasions franches. Il fallait attendre quelques instants pour voir Khazri s’essayer à un lob du milieu de terrain, qui passait légèrement au-dessus (23e). Face à la maîtrise marseillaise, les Stéphanois procédaient par de longs ballons pour déborder. Diony, côté droit, résistait à la charge de son défenseur et enchaînait sur une frappe croisée que Steve Mandanda déviait en corner (38e). Score à la pause (0-1)

L’OM sait gérer

Au retour des vestiaires, le rythme grimpait légèrement. Jean-Eudes Aholou, entré en jeu en lieu et place de Yohan Cabaye touché à la cuisse, apportait plus d’impact dans le coeur du jeu et redynamisait ce secteur. La tête renversée de Hamouma ne trompait pas Mandanda (58e). Le ton montait d’un cran, avec des jaunes en cascade, même pour le coach de l’OM André Villas-Boas. Le spectacle s’en ressentait grandement. Ce n’est qu’à l’entrée du dernier quart d’heure que l’ASSE adressait une frappe, non cadrée, par l’intermédiaire de Denis Bouanga (75e).

C’est encore le Gabonais qui, depuis le côté gauche, mettait Mandanda à contribution sur un tir peu trop écrasé (83e). Et à force de rater le coche, les Foréziens allaient se faire punir. Sur une récupération haute de Valère Germain, Payet servait Sanson qui décalait Nemanja Radonjic côté gauche. Le Serbe entrait dans la surface et ajustait une frappe croisée qui ne laissait aucune chance à Ruffier (0-2, 85e). Malgré un dernier coup d’accélérateur des hommes de Claude Puel, le score en restait là. L’OM conforte sa place de dauphin au classement, mettant Rennes, son plus proche poursuivant à 6 points. L’ASSE, pour sa part, reste 15e.

L’homme du match : Alvaro Gonzalez (7) : l’Espagnol conserve son invincibilité avec l’OM (11 victoires, 7 nuls). Sobre, l’axial a réussi un match costaud, rattrapant sa seule erreur de relance (33e). Il s’est ensuite illustré par de superbes retours devant Khazri (50e), Bouanga (57e) et sur centre d’Honorat (85e). Indispensable tant il dégage de la sérénité dans les rangs olympiens.

Saint-Étienne

Ruffier (3) : le portier international français n’a pas eu grand-chose à faire mais a encaissé deux buts. Il a rapidement été cueilli à froid, sur sa droite, par Payet, premier buteur de la rencontre dans un trou de souris. Il faut dire que le gardien des Verts avait anticipé et donc laissé trop d’espace au premier poteau. S’il ne peut rien sur le second but de Radonjic (85e), le Tricolore a été intéressant au pied, permettant d’accélérer le rythme pour les Verts.

Fofana (4,5) : le jeune défenseur central français de l’ASSE (19 ans) a fait preuve d’une grande sérénité face à l’OM. Très à l’aise balle au pied, dans sa conduite de balle comme dans ses relances, il est intervenu à de multiples reprises, proprement, de manière décisive (14e, 24e, 31e), s’imposant également dans le domaine aérien. Mais il est coupable sur le second but des Olympiens, se faisant trop aspirer par le ballon et Sanson, qui n’avait plus qu’à décaler le buteur Radonjic (86e). Averti pour un tacle non maîtrisé sur Sanson (61e).

Perrin (5,5) : le capitaine emblématique des Verts a livré une bonne prestation. Il a été l’auteur de plusieurs bonnes interventions (18e, 26e, 35e, 51e), qu’elles soient de la tête ou du pied. Il n’a pas hésité à alterner jeu court et jeu long pour tenter de mettre du rythme dans cette rencontre assez insipide.

Saliba (5) : le défenseur central prêté par Arsenal a fait le nécessaire pour contenir les attaquants marseillais, les deux buts de l’OM venant du côté opposé au sien. Le jeune joueur de 18 ans a également fait preuve d’une grande maîtrise sur sa pelouse. Il n’a été pris de vitesse qu’une fois par Benedetto (15e), mais a su par la suite se montrer vigilant devant l’Argentin.

Debuchy (4) : l’ancien Gunner n’a pas commis d’erreur flagrante défensivement, et a parfois su muscler son jeu quand il le fallait (22e). Mais offensivement, il n’a pas su créer de différence, même s’il a tenté, comme sur cette frappe terminant sa course dans les tribunes de Geoffroy-Guichard. A parfois fait preuve de naïveté en défendant, en se jetant trop sur son vis à vis. Remplacé par Honorat (68e), qui n’a pas réussi à amener le danger dans le camp des Marseillais.

Cabaye (3) : l’ancien joueur du PSG a subi plusieurs grosses fautes et a donc eu un traitement de faveur très spécial de la part des Marseillais. Mais il a surtout paru souffrir du rythme imposé par les Marseillais, pourtant pas si intense que cela. Touché à la cuisse droite, il a été contraint de céder sa place à Aholou (4) à la pause (45e), qui a amené de la fraîcheur au milieu de terrain et n’hésitant pas à jouer en une touche de balle pour fluidifier le jeu des Verts. Il a toutefois parfois manqué de justesse technique sur certaines transmissions.

Khazri (4) : l’international tunisien s’est montré relativement entreprenant, que ce soit par ses courses offensives ou de par ses efforts défensifs tout au long de la rencontre, lui permettant de récupérer quelques bons ballons. Il a beaucoup décroché pour participer au jeu des Verts. L’ancien atout offensif de Sunderland s’est illustré pour avoir tenté un lob aussi audacieux que superbe qui est passé de peu au-dessus de la cage de Mandanda (23e). Averti pour avoir pris le ballon des mains à André Villas-Boas (65e).

M’Vila (3,5) : l’international français n’a pas vraiment vu le jour dans l’entrejeu contre l’OM. L’ancien milieu défensif du Stade Rennais a souvent été court dans ses interventions. Pire, il s’est fait tourner en bourrique par Payet sur l’ouverture du score de l’OM, en début de match (7e), dans sa surface de réparation, face aux feintes du numéro 10 des visiteurs.

Bouanga (5,5) : l’international gabonais a tenté, comme souvent, de dynamiter le jeu offensif de l’ASSE. L’ancien Nîmois a beaucoup provoqué, osé, sur son couloir gauche, mettant Bouna Sarr en difficulté, mais butant aussi souvent sur la défense de l’OM. Notamment Alvaro Gonzalez à plusieurs reprises, comme sur cette frappe dans la surface (75e), ou encore Mandanda, captant tranquillement sa frappe à ras de terre (84e).

Hamouma (5,5) : l’ancien joueur de Caen a été l’un des éléments les plus percutants des siens. Le numéro 21 des Verts a tenté comme tant bien que mal de mettre un peu de folie et de piment dans les phases offensives des siens, au même titre que Bouanga. Il a même tenté de faire la différence de la tête, comme sur ce coup franc de Khazri, mais Mandanda a été vigilant (58e).

Diony (2,5) : hormis cette belle frappe après une belle course en profondeur, où il aurait pu faire la différence, ponctuée d’une frappe obligeant Mandanda à se coucher pour détourner en corner (38e), l’ancien Dijonnais n’a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Il a globalement très bien été muselé par les deux défenseurs centraux olympiens. Mais il a aussi souvent été dans le mauvais tempo et trop juste sur les transmissions de ses partenaires. Son manque de confiance ces derniers mois s’est clairement vu à Geoffroy-Guichard. Remplacé par le jeune Abi (77e), qui n’a pas eu l’opportunité de se distinguer.

Olympique de Marseille :

Mandanda (6) : un match sérieux pour le capitaine de l’OM, avec deux bonnes sorties aériennes (10e), un arrêt main ferme sur un tir croisé de Diony (38e), de la vigilance sur un centre de Bouanga (45e) et une tête de Hamouma facilement captée (58e). Quelques relances ratées au pied. L’international tricolore a subi une alerte à la cuisse, mais a pu terminer la partie.

Sarr (5) : une première période timide, marquée par de rares montées et une erreur de relance sans conséquence (43e). Le latéral droit du soir n’a pas semblé très à l’aise face à Bouanga notamment. Et malgré un très bon retour (70e), il a laissé un peu trop d’espace à son adversaire direct.

Alvaro (7) : voir ci-dessus.

Caleta-Car (6) : au duel contre Diony, le Croate s’est montré très costaud, rarement pris en défaut. À noter aussi une très belle ouverture pour Radonjic (35e).

Amavi (6) : le latéral gauche a connu 45 premières minutes animées. Deux excellents retours (1ère, 12e). Le jeu s’est souvent déroulé sur son flanc. Costaud, il a bien géré la plupart de ses duels. Assez à l’aise dans ses projections vers l’avant. Averti (25e).

Kamara (7) : la sentinelle de l’OM s’est illustrée avec d’excellentes récupérations devant Hamouma (8e, 60e). Le pur produit du centre de formation olympien a par ailleurs souvent effectué les bons choix balle au pied, entre placement efficace, justesse de passe et jeu long appliqué. Solide.

Rongier (5,5) : le n°21 marseillais a réalisé un excellent travail dans la gestion du rythme de la partie. Son travail de sape est aussi à souligner. Moins de projections qu’habituellement. Averti (57e). Remplacé par Lopez (90e +2).

Sanson (6) : agressif au duel, le milieu de terrain abattu beaucoup de terrain pour gêner les relances rapides foréziennes. L’ancien Montpelliérain a eu peu d’occasions de briller offensivement, mais il a su s’illustrer en fin de rencontre avec une passe décisive pour Radonjic (86e), sa deuxième de la saison.

Radonjic (6) : pour sa septième titularisation de la saison en L1, NR7 a rendu une bonne copie, à défaut d’être exceptionnelle, ponctuée par un but (85e). Pour le reste, le Serbe aura montré des intentions sur son aile gauche, avec quelques débordements sans trop de réussite (13e par exemple). Il a aussi participé à l’effort défensif avec un bon retour (43e). Averti (49e). Remplacé par Strootman (89e).

Payet (7) : le Réunionnais est l’atout majeur de l’OM version AVB. Son superbe numéro sur l’ouverture du score (7e) restera dans les mémoires pour le 400e match de sa carrière en L1. Ses statistiques sont impressionnantes : 78 buts et 90 passes décisives. Hormis son joli but, il a régalé avec une belle passe dans l’intervalle pour Benedetto (15e), une splendide orientation de jeu (38e) et des douceurs techniques comme ce double contact (48e).

Benedetto (3) : toujours pas de but pour l’Argentin en 2020. Secoué par Fofana (14e), l’ancien de Boca a souffert face au physique de Saliba et Perrin. Un seul tir au compteur, trop enlevé (15e). Des efforts pour venir chercher le ballon bas et quelques appels intéressants par ailleurs. Remplacé par Germain (77e). Quelques minutes à se mettre sous la dent et une participation au deuxième but des siens.