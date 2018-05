Début de cette 37e journée avec une rencontre à un horaire décalé. L’OM se déplaçait à Guingamp un peu en avance pour mieux préparer la finale de la League Europa. Mais avant de penser au Groupama Stadium, il fallait faire un crochet obligé par le Roudourou. L’EAG n’avait plus rien à jouer mais Kombouaré avait prévenu ses troupes de se donner à fond durant cette rencontre. Il alignait d’ailleurs son équipe type où seul Ludovic Blas cédait sa place à Lucas Deaux devant la défense. A l’inverse, Rudi Garcia était contraint de modifier ses plans. Pas de Payet, légèrement touché, ni de Mitroglou dans le onze mais Sakai en revanche faisait son retour. Sertic et le jeune Kamara formaient la défense centrale quand Lopez, Zambo et Sanson évoluaient au milieu alors que Thauvin, Ocampos et Germain prenaient place devant.

Cette animation offensive allait vite montrer ses qualités. Dès sa première incursion, l’OM prenait les devants avec ce débordement de Thauvin côté droit, conclu par une tête victorieuse de Germain (0-1, 2e). Marseille ne pouvait pas mieux débuter. Les Bretons réagissaient tout de même par l’intermédiaire de Benezet et Thuram (5e). Sanson lui loupait le cadre d’une reprise dans les dix mètres (11e) mais pas Thauvin qui doublait la mise de la tête (0-2, 14e). La réussite était du côté olympien durant ce premier quart d’heure cependant Guingamp inquiétait l’OM à plusieurs reprises. Il y avait d’abord Kamara qui effectuait un double sauvetage devant Briand et Ikoko (19e). Mandanda lui réalisait une belle horizontale sur un tir de Deaux (26e). Le danger s’accentuait sur la cage marseillaise alors que les quelques contres organisés par Ocampos et Germain ne donnaient rien.

Une folle fin de match

Le coup-franc de Grenier n’accrochait pas le cadre (36e) mais le milieu offensif se montrait de plus en plus. Après un premier ballon pour une reprise de volée de Briand (37e), il déclenchait une frappe qui obligeait Mandanda à la parade (41e). Il était finalement récompensé de ses efforts. Suite à un tir de Briand sur la barre, l’ancien Lyonnais devançait Kamara pour pousser le ballon au fond et réduire l’écart (1-2, 42e). Juste avant la pause, la rencontre était logiquement relancée. D’autant qu’au retour des vestiaires, l’EAG appuyait encore un peu plus sur l’accélérateur. Dans la surface, Briand tentait un sombrero mais Ocampos venait contrer le ballon de la main. Grenier ne tremblait sur penalty et trompait Mandanda (2-2, 52e). Marseille n’avait plus le choix et devait se reprendre sous peine de voir ses concurrents s’envoler au classement. Les Phocéens profitaient enfin d’un temps fort seulement Thauvin ne concrétisait pas deux énormes occasions.

Il perdait d’abord son duel face à Johnsson (60e) mais surtout il tergiversait à la conclusion d’un contre et laissait Kerbrat lui chiper le cuir au dernier moment (62e). Le vent des Côtes-d’Armor avait déjà tourné. Briand se loupait d’une reprise du gauche dans les six mètres (63e) mais un autre événement avait lieu quelques instants plus tard. A la limite du milieu de terrain, Sertic manquait le ballon et laissait Briand s’en allait défier Mandanda. L’attaquant dribblait le gardien qui le déséquilibrait. L’arbitre infligeait la double peine (66e), carton rouge et penalty. Briand trompait Pelé, à peine entré (3-2, 70e). Déjà folle, la rencontre prenait une dimension supplémentaire. Car l’OM revenait aussi dans la rencontre. Après une belle occasion guingampaise (80e), Sarr parvenait à centrer pour Thauvin dont la reprise faisait mouche (3-3, 81e). La tension devenait insoutenable. De chaque côté, les occasions s’accumulaient (81e, 83e, 84e, 90e+1, 90e+2) sans pour autant faire bouger le score au tableau d’affichage. Un dernier tir de Kerbrat repoussé sur la ligne par Amavi (90e+4) et les deux équipes se quittaient sur un incroyable match nul 3-3. Avec ce nul, l’OM reste 4e mais a aussi perdu Bouna Sarr qui s’est déboîté l’épaule à cinq minutes de la fin.

Revivez le film de la rencontre sur notre live.