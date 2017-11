Lionel Messi avait le sourire vendredi après-midi. A l’occasion d’un gala organisé par Marca, l’Argentin a reçu son quatrième Soulier d’Or, récompensant le meilleur buteur européen de la saison écoulée. Très discret dans les médias habituellement, le numéro 10 du FC Barcelone a ensuite accordé un long entretien au journal espagnol. Il a notamment analysé les meilleures équipes du moment en Europe, et a eu des propos pour le moins élogieux à l’égard du Paris Saint-Germain et de Manchester City.

« City est une des équipes les plus fortes du moment avec le PSG. Pour l’instant, ce sont les deux équipes qui ont été le plus convaincantes. Mais c’est très long. Moi je n’écarte jamais le Real Madrid en raison de ce qu’il est et de son expérience, même si maintenant il n’a pas les résultats attendus. Je n’ai aucun doute qu’à la fin il va se battre pour tous les titres, comme tous les ans », a lancé La Pulga lorsqu’on lui a demandé si les Citizens sont l’équipe à battre cette saison.

Messi : "City y PSG son los que mejor están a día de hoy" https://t.co/V9C17eNFfX Este sábado, en MARCA, entrevista exclusiva a Leo Messi pic.twitter.com/EsHoJVOGfK — MARCA (@marca) 24 novembre 2017

L’Argentin regarde la Ligue 1

« Le Bayern aussi. C’est une autre grande équipe qui sera là aussi. Mais c’est vrai qu’aujourd’hui, Manchester City et le PSG sont les équipes en meilleure forme », a-t-il ensuite ajouté. Et pour cause, le club de la capitale françaisea par exemple battu le record de buts inscrits sur une phase de poules de Ligue des Champions (24), et ce alors qu’il reste encore une journée. De son côté, la formation entraînée par Pep Guardiola roule sur la Premier League avec 11 victoires et 1 nul en 12 journées et des statistiques offensives affolantes, avec déjà 40 buts inscrits.

« J’aime beaucoup regarder le foot. Je regarde tout en général. Evidemment, les matchs de la Liga, de Premier League et le foot argentin, même si avec les horaires c’est plus compliqué. Je suis un peu tout. (Et le championnat français ?) Oui évidemment. Un peu plus maintenant », a confié Messi, l’arrivée de Neymar en Ligue 1 ayant probablement changé la donne. Un discours que les Parisiens, Madrilènes, Bavarois ou Citizens apprécieront, avant peut-être de croiser le chemin de l’Argentin sur la scène européenne à partir du mois de février...