Suite de la 17e journée de Ligue 1 ce samedi avec le match entre Montpellier et le Paris Saint-Germain (rencontre à suivre sur le live commenté de notre site). Une rencontre particulière pour l’ogre francilien qui marche sur le championnat depuis de nombreuses années, mais qui ne s’est plus imposé dans l’Hérault depuis 2015. Privé de son choc face à Monaco (intempéries), mais vainqueur de ses trois derniers matches de L1 (Brest, Lille, Nantes), le PSG parviendra-t-il à vaincre le signe indien ?

Pas si sûr. Tout d’abord parce que le MHSC n’a plus connu la défaite depuis son revers concédé sur la pelouse de Reims le 19 octobre dernier (0-1). Ensuite, parce que la formation entraînée par Michel Der Zakarian n’a plus perdu à la Mosson depuis son couac lors de la première journée du championnat contre Rennes (0-1). Enfin, parce que même si Paris pourra compter sur plusieurs stars, les Franciliens devraient affronter le MHSC avec une équipe très remaniée.

Un milieu parisien inédit

Keylor Navas garderait les cages devant un quatuor défensif habituel Meunier-Silva-Kimpembe-Bernat. En revanche, suite aux absences de Marco Verratti, d’Ander Herrera et de Marquinhos, l’entrejeu du PSG sera inédit. Un trio Paredes-Sarabia-Draxler devrait ainsi être aligné. Idrissa Gueye serait sur le banc. Devant, en revanche, si Edinson Cavani est forfait, ce sera quand même du lourd avec un trident Mbappé-Neymar-Icardi.

De son côté, le MHSC alignerait un 3-5-2. Rulli sera dans les cages et un trio Congré-Hilton-Mendes commandera la défense. Der Zakarian devrait ensuite privilégier un entrejeu très fourni (Souquet, Le Tallec, Chotard, Savanier, Oyongo) pour tenter d’étouffer un milieu parisien qui s’annonce inédit et pas franchement réputé pour être des plus combatifs. Enfin, le duo Delort-Laborde sera chargé d’animer l’attaque montpelliéraine.