Réputé pour être un arbitre autoritaire Tony Chapron a fait fort, très fort hier lors du match opposant Nantes au Paris Saint-Germain. Tombé par terre après un contact involontaire avec le Canari Diego Carlos, l’arbitre du match a réagi de manière pour le moins inattendue en tentant de mettre un coup au Nantais avant de l’expulser quelques instants plus tard ! Un geste qui a logiquement mis le FCN hors de lui à l’issue de la rencontre. Mais pas seulement.

Quelques minutes après cet événement, M. Chapron devenait la star des réseaux sociaux. La vidéo n’en finissait plus de tourner en boucle, au point d’alerter les médias étrangers. Ce matin, la presse européenne n’a d’ailleurs pas hésité à en faire ses gros titres, ridiculisant ainsi un peu plus l’image de notre Ligue 1. Face à cette énorme polémique, la FFF n’est pas restée bien longtemps sans réaction. Une réunion au sommet programmée en urgence, Chapron étant programmé pour arbitrer le match entre Angers et Troyes après-demain.

Chapron suspendu

Et sans surprise, l’instance dirigeante du football français n’a pas épargné son arbitre. Dans un communiqué publié à l’instant, la FFF a indiqué avoir suspendu l’homme en noir jusqu’à nouvel ordre.

« A la suite des faits qui ont émaillé la fin de la rencontre Nantes-Paris SG, impliquant l’arbitre M. Tony Chapron et le joueur nantais, M. Diego Carlos, la Direction Technique de l’Arbitrage et la Commission Fédérale des Arbitres ont pris les décisions suivantes :

le retrait de M. Tony Chapron, initialement désigné pour la rencontre Angers SCO-ESTAC Troyes, comptant pour la 21e journée de Ligue 1 ce mercredi 17 janvier, et ce jusqu’à nouvel ordre.

M. Tony Chapron sera convoqué prochainement par la Commission de Discipline de la LFP.

M. Tony Chapron, après le visionnage des images, a constaté que sa chute avait été provoquée involontairement. En conséquence, il a informé la DTA qu’il a rédigé un rapport complémentaire en ce sens pour la Commission de Discipline de la LFP ».