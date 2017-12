Et si les joueurs de l’OGC Nice avaient sauvé la peau de leur entraîneur en raflant la mise à Toulouse (2-1) ? Giflé quelques jours plus tôt à l’Allianz Riviera par l’Olympique Lyonnais (0-5), le club azuréen occupait une place de barragiste pour le moins inquiétante. Face à ce marasme sportif, l’état major niçois avait décidé d’agir en protégeant ses arrières. Ce jeudi, l’Equipe révèle en effet que Jean-Pierre Rivère le président niçois et Julien Fournier directeur général, auraient rencontré avant le match face au TFC un certain Christophe Galtier ! Les trois protagonistes auraient posé les bases d’une future collaboration pour la saison prochaine dans un premier temps.

Mais la direction niçoise a-t-elle pris alors le soin de laisser la porte entrouverte à Galtier en cas de dérapage incontrôlé avant 2018 ? Tout resterait ouvert sur ce point même si les récents résultats positifs du Gym rendent cette hypothèse très improbable. Revenu dans le premier tiers du championnat, à une place plus conforme à ses ambitions, Nice respire beaucoup mieux et s’exporte bien, comme l’atteste sa récente victoire à Nantes (2-1). Lucien Favre possède évidemment une part de responsabilité dans ce redressement et les dirigeants niçois ne peuvent l’occulter. Mais en interne, le technicien suisse ne disposerait pas que de partisans, loin s’en faut.

Favre fragilisé en interne

Certains argumenteraient en effet que Favre aurait trop tâtonné dans ses choix tactiques au plus fort de la tempête, en début de saison. De multiples atermoiements qui ont posé certaines interrogations sur la faculté du coach suisse à trouver les ressorts pour extirper Nice de la crise. Outre ces problèmes tactiques, certaines voix s’élèveraient sur le fait que l’ancien coach du Borussia Monchengladbach n’utiliserait pas assez les jeunes joueurs, au contraire d’un certain Claude Puel, en son temps.

Enfin, et c’est peut-être le point culminant du règne de Lucien Favre à Nice, sa relation avec Julien Fournier s’est sérieusement détériorée cet été. Entre un départ avorté à Dortmund et un recrutement estival qui l’a laissé sur sa faim, les deux hommes multiplieraient les divergences d’opinions. Si à court terme l’avenir de Favre ne semble pas menacé (sauf catastrophe), la saison prochaine pourrait bien se dérouler sans le natif de Saint-Barthélémy. Christophe Galtier resterait donc dans les starting blocks pour l’instant. Oui mais pour combien de temps ? Réponse dans les prochaines semaines...