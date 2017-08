« C’est à présent officiel. L’OGC Nice 2017-18 compte un 3e vainqueur de la Ligue des Champions dans son effectif, après Dante et Mario Balotelli. Arrivé dimanche après-midi sur la Côte d’Azur, Wesley Sneijder est un Aiglon après avoir satisfait à la visite médicale ce lundi ». Ce lundi, l’OGC Nice officialisait la signature de Wesley Sneijder, le nouveau numéro 10 du club azuréen, qui pourra donc disputer les barrages de Ligue des Champions face à Naples. Ce dernier était présenté ce mardi après-midi, et il a dévoilé les raisons qui l’ont poussé à rejoindre les Aiglons.

« Quand je prends une décision, c’est toujours pour une nouvelle aventure, un nouveau challenge. C’est très important pour moi. Je veux toujours jouer pour des titres. Je n’en suis pas lassé. Je le crois ici aussi, je pense qu’on peut faire quelque chose de très bien », a ainsi expliqué le nouveau joueur de l’OGC Nice. « Il y a beaucoup de talents en France. J’ai regardé ma propre équipe, pleine de jeunes joueurs et de grands talents. Ce n’est pas que des noms. L’équipe est le plus important, nous avons une super équipe avec un grand état d’esprit. Ce ne sont pas les noms qui importent. Il faut avoir un bon état d’esprit. J’étais convaincu de venir ici après avoir parlé avec la direction et l’entraîneur. Je veux jouer pour une équipe qui joue au ballon et c’est le cas ici. »

Pas eu besoin de Balotelli

Visiblement déterminé et très flatteur à l’égard de sa nouvelle équipe, Wesley Sneijder assure qu’il n’a pas demandé quelques conseils à Mario Balotelli, qu’il a connu lors de la saison du triplé de l’Inter en 2009-2010, avant de s’engager avec Nice. « Bien sûr, je le connais. Si je veux prendre une décision, je n’ai pas besoin de parler à un autre joueur. Je veux surtout comprendre le feeling du club et comment ils jouent au football. On peut te dire beaucoup de belles choses mais le plus important c’est de parler au coach, au club, et c’est ce que j’ai fait. Bien sûr que je lui ai parlé ces deux derniers jours. Mais ce n’était pas quelque chose de très important pour moi (de lui demander des conseils, ndlr). »

Balotelli n’a donc joué aucun rôle dans le choix de Sneijder. Et le fameux cadre de vie alors ? « Le cadre de vie est superbe ici, mais à Istanbul, à Milan et à Madrid aussi. Bien sûr que c’est beau, c’est parfait, mais je regarde toujours l’équipe. Et nous avons une superbe équipe et c’est pour ça que je suis ici, pas à cause du cadre de vie. » Vous l’aurez compris, c’est un Sneijder conquis par le projet niçois, les joueurs déjà présents et le plan de jeu de Lucien Favre qui débarque sur la Côte d’Azur. Son discours volontaire et positif sur les chances de trophée de Nice cette saison doit désormais s’étendre au reste de ses partenaires !