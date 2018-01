L’intérim d’Eric Bedouet sur le banc des Girondins de Bordeaux n’aura pas duré bien longtemps. Quelques minutes après la victoire bordelaise à la Beaujoire face au FC Nantes (1-0), Stéphane Martin a officialisé sur Canal + Sport le nom de l’entraîneur qui succédera à Jocelyn Gourvennec. Le président du club aquitain a donc intronisé le technicien uruguayen Gustavo Poyet à la tête des Girondins. Passé par Brighton, Sunderland, le Betis Séville et le Shanghai Shenhua, l’ancien milieu de terrain débarque libre à Bordeaux. Ce dernier a quitté en effet le club chinois en septembre dernier.

Poyet arrive en Gironde avec deux adjoints Mauricio Tarrico et une ancienne connaissance du public bordelais, l’ancien milieu Brésilien Fernando Menegazzo. Stéphane Martin et ses collaborateurs n’auront donc pas traîné pour dénicher le successeur de Jocelyn Gourvennec évincé jeudi. « Nous avons porté notre choix sur Gustavo Poyet. Il arrive avec deux adjoints Mauricio Tarrico et Fernando Menegazzo. Il a entraîné en Angleterre, en Espagne, en Chine... Il parle Français, son profil nous a tous séduit, » a ainsi commenté Stéphane Martin.

Quelques heures plus tôt, la presse belge avait annoncé que Michel Preud’homme n’avait pas trouvé un terrain d’entente avec les Girondins et ne deviendrait donc pas le nouvel entraîneur du club aquitain. Gustavo Poyet et son staff sont attendus au tournant par les supporters, et auront pour mission de ramener les Girondins de Bordeaux dans des eaux plus calmes au classement et à une place qui correspond mieux à son standing que l’actuel onzième rang occupé...