L’OM a fini par obtenir gain de cause. Le club vient de dévoiler la bonne nouvelle via un communiqué ce samedi. Il devient le gestionnaire exclusif de l’Orange Vélodrome après avoir trouvé un accord avec la société AREMA et la ville de Marseille. « L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer qu’à l’issue du conseil municipal du 20 décembre 2018 et de la signature ce jour du contrat d’exploitation avec la société AREMA, le club devient le gestionnaire unique du stade Orange Vélodrome. »

C’est la fin d’un long bras de fer entamé par le club depuis de nombreuses années. L’OM a toujours rêvé d’obtenir la gestion du stade sans vraiment aller au bout de ses intentions. Les choses ont changé depuis l’arrivée de Frank McCourt à l’automne 2016. L’Américain a toujours clamé haut et fort qu’il souhaitait obtenir l’exploitation exclusive du Vélodrome afin d’en tirer davantage de bénéfices notamment dans l’événementiel.

Un accord avait déjà été trouvé à l’été mais il fallait encore régler les derniers détails. L’OM va aussi pouvoir entamer des travaux de modernisation et d’aménagement qui seront présentés dans quelques semaines assure le communiqué. Voilà enfin une bonne nouvelle pour le club olympien qui nage en plein marasme sportif depuis plusieurs semaines. C’est aussi une action à mettre au crédit d’un Jacques-Henri Eyraud, très contesté en ce moment.