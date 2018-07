C’était dans l’air, c’est désormais officiel : l’Olympique de Marseille et Arema sont tombés d’accord pour que le club phocéen récupère l’exploitation totale de l’Orange Vélodrome. Une conférence de presse se tient actuellement à l’hôtel de Ville de Marseille en présence du maire Jean-Claude Gaudin pour annoncer la nouvelle.

« Je suis très heureux de vous recevoir à l’Hôtel de Ville pour acter l’accord qu’Arema et l’OM ont trouvé et s’apprêtent à signer, un accord que j’appelais de mes vœux depuis près d’un an. (...) Une fois écrits, tous les termes de cet accord entre ces deux sociétés, il appartiendra évidemment à la Ville de Marseille de le valider en s’assurant que tous les termes du contrat initial aient bien été respectés », a confié le maire de la ville, remercié par Jacques-Henri Eyraud, président de l’OM, et Bruno Botella, patron d’Arema.