Tremblement de terre à Rennes ! Alors que le club breton est toujours en course pour une place qualificative pour la Ligue des Champions (3e du classement de Ligue 1 avec trois points d’avance sur Lille et six de retard sur l’Olympique de Marseille), une nouvelle est venue secouer l’actualité des Rouge-et-Noir. Président du SRFC depuis novembre 2017, Olivier Létang a été écarté de son poste. La nouvelle a été officialisée cet après-midi par le club sur son site internet.

« Le Stade Rennais F.C. annonce qu’Olivier Létang quitte la présidence exécutive du club. François-Henri Pinault, l’actionnaire du Stade Rennais FC depuis 1998, remercie Olivier Létang de son engagement et de sa contribution à la belle trajectoire du club depuis son arrivée en novembre 2017. Avec Olivier Létang, le Stade Rennais a franchi de nouvelles étapes dans sa progression. L’épopée européenne et la victoire de la Coupe de France 2019 resteront dans nos mémoires. Le club peut s’appuyer sur de solides équipes pour poursuivre la saison en cours dans les meilleures conditions. En attendant la nomination du nouveau dirigeant, Jacques Delanoë, actuel président du conseil d’administration, assurera ces fonctions », indique le communiqué.

Rennes évince Létang

Un véritable séisme puisque sous la présidence de Létang, Rennes a atteint pour la première fois un huitième de finale de Coupe d’Europe et remporté la Coupe de France 2019 après 48 ans de disette. Cependant, si le club affichait de bons résultats sportifs, Létang n’a pas été épargné par les critiques, notamment pour sa gestion du cas Stéphan. Sans oublier les départs d’Éric Assadourian (directeur du centre de formation) et de Cyrille L’Helgoualch (responsable des relations extérieures). Évincé, l’ancien directeur sportif adjoint du Paris Saint-Germain a tout de même tenu à adresser un message aux supporters rennais.

« Nous avons vécu 27 mois inédits et intenses au cours desquels le Stade Rennais a battu de nombreux records sur et en dehors du terrain. Le Stade Rennais ne s’est jamais aussi bien porté sportivement et économiquement. Le club a profondément changé et est encore en course pour une nouvelle coupe de France ainsi qu’une possible qualification en Champions League qui serait historique et que je lui souhaite de tout cœur. L’un de nos premiers objectifs était de redonner de la fierté et de faire vivre des émotions à toute la communauté rouge et noire. Au-delà d’avoir gagné le plus beau trophée du football français, je n’oublierai jamais ces moments de joie partagés et cette formidable aventure humaine avec les joueurs, toutes les équipes sportives et administratives du club qui ont tout donné. Je remercie François-Henri Pinault qui m’a choisi et qui m’a fait confiance en 2017 pour mener le club. Je tiens également à remercier tous les collaborateurs du club et nos extraordinaires supporters pour leur soutien indéfectible et leur passion. Je vous quitte évidemment à contrecœur mais je ne vous oublierai pas, l’ambiance du Roazhon Park va me manquer et je resterai toujours un fervent supporter du Stade Rennais qui est un club magnifique. » La rencontre de demain au Roazhon Park entre Rennes et Brest sera sans doute l’occasion d’en savoir davantage sur cet incroyable rebondissement.