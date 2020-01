L’été dernier, Rémi Oudin (23 ans) voyait son transfert à la Fiorentina capoter. Un échec difficile à accepter pour le joueur et son entourage. Mais la déception fut de courte durée pour le principal protagoniste, qui n’a pas tardé à reprendre des couleurs avec le Stade de Reims. Titulaire indiscutable aux yeux de son entraîneur David Guion, l’ailier droit a inscrit trois buts et distillé deux passes décisives depuis le début de saison. Les performances du numéro 18 champenois étaient scrutées de très près par les Girondins de Bordeaux depuis plusieurs semaines.

L’été dernier, l’entraîneur portugais Paulo Sousa avait déjà signifié à ses dirigeants son désir de voir Oudin rallier Bordeaux. Malheureusement, l’affaire ne s’est pas finalisée. Mais c’était reculer pour mieux sauter. Depuis l’ouverture du mercato d’hiver, les dirigeants bordelais sont revenus à la charge dans ce dossier. Comme nous vous l’avions révélé, les discussions entre les deux clubs s’étaient intensifiées ces derniers jours. Celles-ci tournaient autour d’un prêt avec option d’achat fixée à 10 millions d’euros.

Un contrat de 4 ans et demi

Un procédé qui arrangeait toutes les parties. En manque de liquidités, Bordeaux trouvait ainsi un moyen d’échelonner les paiements et finaliser l’arrivée d’un joueur tant convoité. De son côté, le Stade de Reims qui s’appuie sur une bonne santé financière, ne se trouvait pas dans l’urgence pour obtenir des liquidités. Les deux parties se sont donc rapidement entendues, permettant ainsi à Rémi Oudin de rejoindre Bordeaux dès janvier. Il semblerait toutefois, selon le communiqué publié par les Girondins, que le joueur ait bien été totalement acheté.

« Le FC Girondins de Bordeaux est heureux d’annoncer le transfert de Rémi Oudin, en provenance du Stade de Reims. Le joueur a signé un contrat de quatre ans et demi (juin 2024). Rémi Oudin s’est officiellement engagé avec les Girondins. L’attaquant a passé sa visite médicale avant de signer un contrat de quatre ans et demi avec le Club. Rémi est un joueur Marine et Blanc jusqu’en juin 2024 », peut-on lire sur le site des Girondins. Il s’agit dans tous les cas d’une belle prise pour le club au scapulaire.