A la veille du derby face à l’AS Saint-Etienne (match commenté en direct sur notre site), les récentes déclarations lâchées par Bruno Genesio dans les colonnes du Progrès sur les rumeurs concernant sa succession ne sont pas tombées dans l’oreille d’un sourd. Présent en conférence de presse cet après-midi pour évoquer le choc contre Saint-Etienne, l’entraîneur des Gones n’a pas évité les questions sur son cas personnel.

Souvent critiqué, Genesio n’a pas cherché à esquiver le thème. Et face aux nombreux reproches formulés sur sa capacité à gérer une écurie comme l’OL, le technicien français a dans un premier temps demandé de la reconnaissance pour son travail. « Ce qui est important, c’est d’être performant dans la durée. Ce que j’aimerais, c’est qu’on regarde le bilan depuis bientôt trois ans. Ça ne veut pas dire que tout est parfait, qu’il n’y a pas des choses à améliorer, ou que je suis dupe sur la qualité du jeu. Mais qu’on essaie de m’évaluer sur les choses effectuées, pas sur d’autres critères. »

Désireux de partir avec les honneurs, le jour où ça arrivera, Genesio ne compte pas pour autant se laisser perturber par toute cette agitation, lui qui sera libre de tout contrat l’été prochain. « Ça (les rumeurs) ne me perturbe pas, c’est le métier qui est comme ça. Il faut être capable de vivre avec. Faire son travail en occultant ce qui se dit autour. Personne n’est irremplaçable, ni éternel. Ça ne me pose aucun problème. Je me projette sur les matches jusqu’à la trêve hivernale. Je me concentre là-dessus. Ensuite, il sera temps en fin de saison de faire le bilan et de prendre les décisions, chacun en son âme et conscience. Je n’ai aucun état d’âme. La décision de pas prolonger l’été dernier a été prise d’un commun accord. Ça ne me perturbe pas, au contraire, ça me donne de la force. J’aimerais gagner quelque chose avec Lyon cette saison ». C’est dit !