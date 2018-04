L’Olympique Lyonnais a mis la pression. Ce samedi après-midi, les Rhodaniens se sont imposés 2 à 0 au Groupama Stadium face au FC Nantes. Une victoire qui permet aux Gones de se placer sur la deuxième marche du podium en attendant les résultats de l’AS Monaco, qui reçoit Amiens, et de l’Olympique de Marseille, qui se déplace à Angers. Mais depuis quelques jours, les deux Olympiques se livrent une guerre sans merci. Quelques semaines après l’Olympico remporté par Lyon à l’Orange Vélodrome (2-3), les deux clubs se sont retrouvés mardi à la Ligue pour connaître leurs sanctions (Rami et Lopes suspendus 3 matches, Marcelo a écopé de 2 matches avec sursis). Mais cela n’a pas calmé les tensions. Loin de là même. Le temps de laisser passer la demi-finale aller de la Ligue Europa face à Salzbourg, Jacques-Henri Eyraud n’a pas hésité à tirer à boulets rouges sur le président de l’OL, qui ne s’est pas fait prier pour lui répondre dans les médias.

Genesio scandalisé

Ce samedi, c’est un autre acteur du sport français qui a remis de l’huile sur le feu. Mourad Boudjellal, emblématique président du Rugby Club Toulonnais, a évoqué les prochaines demi-finales du Top 14 qui se tiendront au Groupama Stadium les 25 et 26 mai prochain. Ses propos sont relayés par L’Equipe. « On est comme Marseille, on a envie d’aller chez Jean-Michel Aulas, a déclaré Boudjellal. On a envie d’aller tout casser chez Jean-Michel Aulas parce qu’il le mérite bien quand même. » Des propos qui ont particulièrement choqué Bruno Genesio qui a confié après la victoire face à Nantes. « Ça me scandalise. Ça a déjà été le cas d’un joueur de Saint-Étienne sur le ton de l’humour (Rémy Cabella, ndlr), mais malgré tout c’était malvenu je pense. Là maintenant c’est un dirigeant de club, un président qui est quand même quelqu’un de responsable, pour qui j’avais beaucoup de respect d’ailleurs. Mais là je trouve ça scandaleux. Cette personne n’a rien à faire dans un club de sport, ni dans un stade ».

Son président, Jean-Michel Aulas, a lui aussi réagi. L’occasion de régler quelques comptes au passage avec l’OM. « Je n’ai pas entendu ces propos-là (ceux de Boudjellal). Je pense qu’il y a suffisamment d’autres affaires dans le rugby et au RCT pour qu’on mette ces déclarations au même niveau que d’autres. Pour ce qui concerne les déclarations de Jean-Jacques Eyraud (sic, Jacques-Henri Eyraud), je voudrais dire que j’espère qu’il va se reprendre car quand on arrive fraîchement dans le football, qu’on n’a pas l’expérience mais qu’on est sous la pression des clubs de supporters de Marseille à qui on a promis un certain nombre de résultats dans une commission de discipline et qu’on s’y prend très mal, je pense qu’il faut rester prudent car d’une part il est le président de l’OM, donc il a la responsabilité de ce qu’il va se passer dans quinze jours si Marseille a le bonheur de se qualifier pour la finale de la Ligue Europa. Il est aussi administrateur de la Ligue, et indépendamment des propos sur Anthony Lopes puisqu’il a fait référence à des sanctions qui avait été jugées et par la commission de discipline, par la commission d’appel et par le juge d’instruction de Bastia qui a fait l’enquête, c’est vraiment prendre des responsabilités qui sont au-délà de ce qu’on avait l’habitude ».

JMA règle ses comptes

Genesio s’est montré plus véhément. « Globalement, je suis scandalisé par ce qui s’est dit. Mais il n’y a pas que le président du club de rugby de Toulon, il y a aussi ce qui a été dit depuis la commission de discipline mardi soir. Scandalisé du traitement qu’on réserve en premier lieu au club de Lyon et surtout à mon président qui est celui qui a le plus œuvré pour le football français depuis trente ans, qui a fait du club de l’Olympique Lyonnais ce qu’il est aujourd’hui avec un stade privé. C’est le seul. Avoir de tels propos vis-à-vis du club, vis-à-vis de mon président je trouve ça scandaleux tout simplement. Si nous, en tant que responsable, en tant qu’entraîneur, président ou dirigeant du football on n’est pas capables de se contrôler et de donner l’exemple, je me demande où on va car inciter à la haine dans de telles conditions, c’est scandaleux ». JMA veut essayer de calmer le jeu alors que les tensions sont au paroxysme entre les deux clubs olympiens. Me concernant et concernant l’Olympique Lyonnais, je pense qu’on doit rester dans la raison. Il faut avoir un peu d’expérience, un peu de recul et de sang froid plutôt que de laisser transpercer des intérêts qui font dire n’importe quoi. Il y avait déjà eu cette altercation en décembre où il avait voulu démontrer que nous avions un traitement favorable des arbitres. Il s’est avéré que c’était faux et que c’était une tactique pour essayer de peser sur l’arbitrage. Maintenant, c’est avec des commissions indépendantes de la Ligue.

Il a ajouté : « Il est administrateur de la Ligue donc je pense qu’il jugera lui-même qu’il est temps de revenir à la réalité. La réalité c’est qu’on est dans un football français qui est sain. On est dans une compétition qui est formidable (...) Quand on est dirigeant, on doit penser non seulement à soi-même, à son image vis-à-vis des supporters , vis-à-vis des médias. Mais on doit surtout assumer la responsabilité. Prendre le risque d’inciter à la haine et de ne pas réagir quand les propos sont tenus par certains supporters ou qui se disent l’être ; qui disent qu’ils vont venir tout casser à Lyon et qu’on est dirigeant de Marseille et qu’on n’intervient pas pour dire qu’il faut stopper ça, c’est une troisième responsabilité de plus. J’espère que tout va rentrer dans l’ordre. Le football français, le football européen n’ont pas besoin de ça. On n’est pas dans un état de non-droit. On est dans une République et dans une organisation du football qui a ses règles. Donc il faut savoir les accepter et non pas prendre ce type de responsabilités. En tout cas, je peux vous dire que j’ai mal vécu les choses. On a vu un spectacle que je ne souhaite à personne de voir dans une instance disciplinaire ». La réponse d’Eyraud ne devrait pas tarder...