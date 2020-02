Ce mercredi soir, l’Olympique Lyonnais accueille l’Olympique de Marseille pour ce qui est le grand choc de clubs de Ligue 1 dans ces quarts de la Coupe de France. Ces derniers jours, Jean-Michel Aulas n’était pas tendre avec les Marseillais. « S’ils devaient terminer devant Lyon, ils devront respecter les règles du fair-play financier pour pouvoir jouer la Ligue des Champions. Je remercie l’OM de me donner l’occasion de dire qu’ils sont complètement en dehors des clous du fair-play financier, avec la bénédiction de la DNCG. Pour que le football en France et en Europe reste crédible, il faut que les règles économiques soient respectées, au même titre que l’arbitrage », avait déclaré le président de l’OL voici quelques jours.

Ce mercredi, avant la rencontre (à suivre en direct sur notre live commenté), une conférence téléphonique avec plusieurs médias était organisée afin de présenter l’excellente santé financière du club cher à JMA. Il a une nouvelle fois évoqué la situation de l’OM. S’il place les Phocéens en bonne position sportivement tout en nuançant avec l’absence d’Europe et l’élimination en Coupe de la Ligue, il préfère être dans la peau de l’OL en ce qui concerne le reste, à savoir les bilans financiers pour cette fin de saison.

« Je préfère être dans ma peau, que dans celle de l’actionnaire de l’OM, c’est évident »

« Pour moi la position de l’OM est tout à fait favorable sur le plan du championnat. Maintenant, se situer bien en championnat, mais ne pas avoir la possibilité dans le futur de pouvoir assumer d’éventuelles qualifications en Coupe d’Europe, parce que les exigences financières seraient trop fortes, c’est un handicap. On est dans la situation où on est qualifié dans toutes les compétitions et où on a la possibilité, quand on un départ difficile ou des blessures importantes de pouvoir faire le mercato qu’on vient d’afficher. On verra s’il est productif en termes de résultats sportifs d’ici quelque temps. (...) Vous savez comme moi que Marseille a eu un certain nombre de difficultés dans les années passées et ne s’était pas qualifié pour les coupes d’Europe. Quand vous n’êtes pas qualifiés en coupe d’Europe et que vous n’avez pas les moyens d’avoir un effectif très important, vous êtes favorisés par rapport aux équipes qui jouent la coupe d’Europe. Ils sont dans un cycle parfait avec un très bon entraîneur, de très bons joueurs et ils ne jouent pas la Coupe d’Europe et se sont fait éliminer en Coupe de la Ligue. Donc il y a des points positifs et des points négatifs. Maintenant, quand vous cumulez 170 millions de pertes sur deux années, c’est vrai que vous êtes beaucoup plus inquiets pour le futur à moyen et long terme que quand vous avez, comme on l’a, des fonds propres à près de 300 M€. Nos résultats du premier semestre sont du niveau de ce qu’on fait et peut espérer sur une année de Champions’ League. Chacun à ses spécificités, mais je préfère être dans ma peau et dans la peau de l’actionnaire de l’OL que de celui de l’OM, c’est évident », a ainsi longuement déballé un JMA bien en forme.

Relancé sur le sujet d’une éventuelle absence de l’Olympique Lyonnais lors de la saison prochaine en Europe, Jean-Michel Aulas n’a à nouveau pas hésité à faire briller son sublime bilan européen et à refaire une pique vers l’OM : « premièrement on va tout faire pour se qualifier pour une coupe d’Europe. Ça fait 23 ans de suite et je crois que quatre clubs l’ont fait en Europe, trois autres que nous. J’espère que vous la poserez au PSG et a l’OM, qui sort d’une période sans coupe d’Europe et qui aujourd’hui semble recueillir la faveur de tous les médias ». Les retrouvailles avec les dirigeants de l’OM, ce mercredi soir, s’annoncent chaudes.