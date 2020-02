À l’heure où l’Olympique Lyonnais s’apprête à affronter le Paris Saint-Germain dans le choc de la 24e journée de Ligue 1 (match à suivre sur le live commenté de notre site), Jean-Michel Aulas est sorti du bois dans un entretien accordé au Dauphiné Libéré, destiné à repasser sur l’actualité chaude des Gones. Mais pour une fois, le patron de l’OL ne s’est pas vraiment attardé sur le club de la capitale, qu’il a plutôt encensé pour sa gestion économique.

C’est l’Olympique de Marseille qui en a pris pour son grade. Et la première attaque concerne le fameux Olympico du 10 novembre dernier (2-1 pour l’OM). Une rencontre avant laquelle le bus des Gones avait été attaqué. Et visiblement, la pilule n’est toujours pas passée. « Nous avons été victimes de brutalité, d’agressions, d’erreurs d’arbitrage et de la VAR. Le tout dans un climat insoutenable. Je l’ai dit à l’époque et ça n’a pas fait plaisir, mais c’est un état de non-droit. Mais je le redis parce que c’est la vérité ».

Aulas tacle la gestion de l’OM

Enfin, Aulas s’est directement attaqué à la situation financière très compliquée de l’OM, laissant entendre que le club phocéen, qui accuse un déficit de 91,5 M€ pour l’exercice 2018/2019, bénéficiait d’une clémence de la part des autorités financières du football français. « S’ils devaient terminer devant Lyon, ils devront respecter les règles du fair-play financier pour pouvoir jouer la Ligue des Champions. Je remercie l’OM de me donner l’occasion de dire qu’ils sont complètement en dehors des clous du fair-play financier, avec la bénédiction de la DNCG. Pour que le football en France et en Europe reste crédible, il faut que les règles économiques soient respectées, au même titre que l’arbitrage ».

Tactique pour déstabiliser le club phocéen dans la course à la Ligue des Champions ? Attaque en prévision du quart de finale de Coupe de France entre les deux clubs ? Certains pourront choisir la théorie qui leur convient le mieux, toujours est-il que ces propos ne manqueront pas de faire réagir dans la cité phocéenne. Après avoir dû composer avec les attaques du président rennais Olivier Létang, André Villas-Boas risque de ne pas échapper aux questions sur les remarques de JMA tout à l’heure, à l’occasion de sa conférence de presse prévue sur les coups de 13h45.