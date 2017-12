L’Olympique Lyonnais n’avait pas hésité à débourser 10 millions d’euros plus divers bonus pour arracher Pape Cheikh Diop au Celta Vigo cet été. Arrivé à Lyon précédé d’une réputation flatteuse, le milieu hispano-sénégalais n’a pas encore foulé les pelouses hexagonales depuis août dernier. La faute à une adaptation compliquée, mais surtout à une avalanche de pépins physiques qui plombent son début de saison lyonnais. Lors de ses premiers entraînements avec l’OL, Diop se blesse. Diagnostic : entorse à une cheville. Simple retard à l’allumage ? Pas vraiment, puisque quelques semaines plus tard, le natif de Dakar rechute avec la réserve lyonnaise face à Andrézieux, où il se blesse à l’épaule.

Fin octobre-début novembre, l’ancien joueur du Celta enchaîne enfin avec la réserve et marque même contre Jura Sud. Pape Cheikh Diop entrevoit la lumière pensait-on. Bruno Genesio évoquait même son cas mi-novembre en conférence de presse. « Il s’adapte, il faut être patient et se servir des expériences avec les jeunes joueurs étrangers, comme Darder et Mammana, à qui on a demandé énormément trop tôt. Ce qui nous a desservis, ce qui m’a desservi. Il faut s’adapter à un championnat plus exigeant physiquement que la Liga. Il progresse bien », décryptait alors le technicien rhodanien.

Pape Cheikh Diop va-t-il jouer avec les pros avant 2018 ?

On s’impatientait sérieusement même si Diop fut convoqué dans le groupe professionnel face au MHSC (0-0, 19 novembre). Cette semaine, Bruno Genesio confirmait que ce dernier serait bien présent dans le groupe contre Montpellier pour l’entrée en lice des Gones en Coupe de la Ligue. Mais le sort s’acharne inéluctablement sur le numéro 24 lyonnais. Samedi dernier, lors du match avec la réserve de l’OL face au PSG, ce dernier a rechuté une nouvelle fois et a dû quitter les siens prématurément !

On ne connaît pas encore la nature exacte de sa blessure, mais ses chances d’être convoqué dans le groupe pour le déplacement à Montpellier se sont envolées. Comment l’Olympique Lyonnais va-t-il gérer ce nouveau contretemps ? Bruno Genesio jusqu’ici très protecteur avec sa recrue, va-t-il finir par s’impatienter ? Face à tous ces coups du sort, Pape Cheikh Diop va devoir s’appuyer sur des vertus mentales au-dessus de la moyenne. Se relèvera-t-il de tous ses pépins physiques ? Affaire à suivre...