L’OL est retombé dans ses travers. Après une semaine exceptionnelle marquée par les victoires face à Manchester City, l’Olympique de Marseille et Dijon, les Gones avaient l’occasion de poursuivre sur leur belle dynamique samedi soir à domicile face au FC Nantes. Mais les pensionnaires du Groupama Stadium n’ont pas pu faire mieux qu’un match nul (1-1). Les coéquipiers de Nabil Fekir ont livré une prestation très moyenne, voire même pire, bien loin de ce qu’ils ont pu montrer ces derniers jours aussi bien en championnat qu’en Champions League. Après la rencontre, Bruno Genesio n’a pas caché sa déception.

L’OL est retombé dans ses travers

« Oui, je suis déçu. Plus qu’un peu. Quand on reçoit une équipe mal classée, en grandes difficultés, on se doit de faire mieux. Le résultat, il est ce qu’il est. Ce n’est pas forcément le résultat qui est décevant. C’est le contenu qui ne nous a pas permis de faire mieux (...) C’est un peu le même constat qu’avant le match face à Manchester City (nul face à Caen 2-2) par exemple. Il y a eu de bonnes choses quand on a eu le ballon et des choses beaucoup moins bonnes, pour ne pas dire plus, lorsqu’on l’a perdu ». Puis, le technicien rhodanien n’a pas ménagé ses joueurs, qui ont la mauvaise habitude de souvent être au rendez-vous face aux gros adversaires et qui lèvent un peu le pied quand l’opposition est censée être moins relevée.

« Ça se voit très vite. Au bout de deux minutes de jeu vous le voyez. Vous avez vu le match comme moi. Vous n’avez qu’à regarder les pertes de balles et regarder ce qu’il se passe quand on perd le ballon. Ce n’est pas la peine de voir 1h30. C’est difficile lorsque l’on commence comme ça de se remettre dedans. C’est comme quand vous allez jouer un 1/32ème de finale contre une équipe moins forte, que vous commencez mal le match, c’est dur de se remettre dedans. (...) Vous avez vu le match comme moi. Ce n’est pas la peine d’avoir un diplôme d’entraîneur pour voir ce qu’il s’est passé notamment en première mi-temps. Donc à un moment donné, il faut savoir apprendre de ses erreurs. Si on ne le fait pas, c’est qu’on n’est pas conscient de la situation ».

Genesio est en colère

Puis il a ajouté : « Même si on avait ouvert le score, on sentait bien que l’équipe nantaise nous dominait dans le jeu, gagnait les duels, se créait des occasions assez facilement à chaque fois qu’on perdait le ballon. Il y a un moment donné, le football vous sanctionne. Quand vous ne faites pas tout ce qu’il faut pour l’emporter, on est toujours puni dans le football ». Bruno Genesio était particulièrement énervé après la piètre prestation de ses joueurs. « Ce n’est pas que je leur en veux. Mais je suis très en colère parce que ce sont des choses que l’on rabâche depuis longtemps. On a les mêmes causes et les mêmes conséquences, donc à un moment donné oui je suis énervé ».

Ses joueurs avaient peut-être la tête déjà tournée au match de Ligue des Champions contre le Shakhtar Donetsk (mardi). « Quand on veut faire la Ligue des Champions, il faut finir dans les trois premiers en championnat. Donc si on veut la refaire l’année prochaine, à moins de la gagner, il faut finir dans les trois premiers. Et pour finir dans les trois premiers, il faut gagner ce genre de matches et non pas penser au match de Champions League qui arrive deux jours après. La meilleure manière de le préparer, c’est de gagner. Donc si c’est ça (la mauvaise prestation de ce soir), c’est une grosse erreur ». Le coach de l’Olympique Lyonnais attend une réponse de ses troupes mardi en Champions League.