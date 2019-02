Manier la carotte et le bâton. La tâche de Bruno Genesio est délicate. Ainsi, après la défaite de son Olympique Lyonnais dimanche à Monaco (2-0, 26e journée de Ligue 1), le coach s’est montré ferme en conférence de presse ce mardi, mettant ses joueurs face à ses responsabilités. « Les joueurs ne sont pas volontairement dans cet état d’esprit là, ce sont des choses qui sont véhiculées autour d’eux. Ils se retrouvent internationaux, sollicités par de grands clubs, c’est difficile à gérer. Il faut mettre tout ça de côté. Il faut se concentrer sur le terrain, sur les objectifs collectifs, collectifs (insistant), du club. Il sera temps de savoir qui prolonge, qui part, qui telle ou telle chose », a-t-il lâché avant d’ajouter.

« Je pense qu’il faut qu’on arrête de parler, de faire des interviews, de communiquer sur les avenirs individuels. On sait que ce sont des éléments qui peuvent parasiter la performance de l’équipe et des joueurs jeunes pas habitués à ça. Regardez la jeunesse de notre effectif. Ça peut perturber, influencer. Alors, il faut qu’on se concentre. On essaye de communiquer le moins possible sur ses envies futures. Il n’y a qu’une chose qui compte, c’est la performance. (...) Si Nabil a fait la Coupe du Monde l’année dernière, c’est grâce à l’équipe », a-t-il confié, lançant un message fort à ses troupes.

« Il est indispensable d’avoir la fibre club, la fibre collective. Il n’y a que ça qui leur permettra d’avoir une carrière qui va se développer ou pas. (...) La récompense viendra par le collectif. Mais ce n’est pas facile de faire comprendre ça à des jeunes joueurs. Il reste 12 matches de championnat, tout est encore possible en Ligue 1. En Coupe de France et en Ligue des Champions aussi. À nous de nous concentrer par rapport à ce que l’on souhaite faire collectivement. Ensuite, fin mai, il sera temps de parler des objectifs individuels », a-t-il lancé, ne négligeant pas non plus la responsabilité du club et de la direction.

« C’est à nous de les protéger de certaines sollicitations pour qu’ils se concentrent uniquement sur les matches », a-t-il indiqué, expliquant comment il s’y prenait pour gérer cette situation. « C’est toujours une alternance des deux. Taper dessus sans arrêt, ce n’est pas ça qui leur permettra de comprendre. Il faut recadrer et responsabiliser. Ce sont des gens intelligents, cette génération a besoin de ça, il faut la responsabiliser. C’est un juste milieu à trouver. Cet équilibre n’est pas toujours évident », a-t-il conclu. Cette prise de position forte sera-t-elle suivie d’effets ? Premiers éléments de réponse dès mercredi, face à Caen, en quart de finale de Coupe de France.