Très actif sur les réseaux sociaux, le président de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, a toujours son mot à dire lorsqu’il s’agit d’évoquer les mouvements d’effectif du Paris Saint-Germain. « Bravo au PSG qui effectivement frappe un très grand coup, trouve les solutions où tous les autres échouent ! Soyons sport : le PSG sera champion », avait-il posté par exemple sur les réseaux sociaux lors l’arrivée de Mbappé à Paris, évoquant à demi-mot l’arrivée en prêt de Kylian Mbappé dans la capitale, afin de contourner les règles du Fair-play financier. Le président lyonnais a semble-t-il mis de l’eau dans son vin depuis cet épisode. Et nous vous annoncions ce matin que Jean-Michel Aulas avait fait parvenir une longue missive à son homologue francilien, avec, croyons-nous, la ferme intention d’apaiser la situation. Mais l’Equipe révèle cet après-midi le contenu du courrier envoyé par JMA à Nasser Al-Khelaïfi. Et la tendance n’est pas vraiment à l’apaisement entre les deux hommes.

Tel un fervent défenseur des intérêts de son propre club, Jean-Michel Aulas se porte tout d’abord garant du football français et européen : « je t’exprime tout cela non pas pour justifier mes prises de paroles, car je sais qu’elles t’irritent, alors que bien souvent elles ne sont que le fruit de questions systématiques posées par les médias et auxquelles je ne peux sans cesse occulter les réponses au regard de ma position dans les instances françaises et européennes, et en tant qu’actionnaire important d’un club compétiteur dans le championnat, »

D’un ton amical, le patron de l’OL tente de justifier ses saillies publiques, se faisant ensuite défenseur de la concurrence, dans un championnat dans lequel 20 équipes se battent pour 2 places européennes qui rapportent gros. Si JMA regrette qu’il n’y ait aujourd’hui plus aucune chance pour les clubs de 2e niveau de concurrencer le PSG sur le terrain, son discours devient beaucoup plus clément lorsqu’il s’agit d’évoquer le rayonnement donné au championnat de France, par le Paris Saint-Germain, avec l’arrivée de Neymar et le maintien de Kylian Mbappé en France.

Jean-Michel Aulas offre ses conseils au Paris Saint-Germain

En dehors de sa position de garant de l’équité du football français, le président Aulas se prend à imaginer une gestion différente du club parisien, n’hésitant pas à proposer des solutions à son homologue qatari. Il se demande par exemple pourquoi l’Etat du Qatar ne pourrait-il pas participer à la revalorisation des droits télévisés français, afin de démontrer sa solidarité vis-à-vis des autres clubs de l’hexagone, qui pâtissent de la suprématie du PSG. Évoquant également la possibilité que les grandes entreprises qataries prennent part au sponsoring des clubs français, prenant l’exemple de l’aéroport de Doha avec le Bayern de Munich, afin de les aider à progresser et de parvenir à équilibrer ou réguler le championnat de France.

Après avoir régné sans partage sur le football français pendant sept saisons à la tête de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas apparaît aujourd’hui comme le porte-parole de la Ligue 1. S’il ne veut rien voler au Paris-Saint Germain, sa position semble très claire. Faire participer le Paris Saint-Germain à la croissance du championnat de France. « Voilà, je devais te dire tout ceci, car ma démarche n’est pas négative, loin de là. Elle sert les intérêts de tous les clubs qui participent à une compétition pour laquelle les règles économiques me paraissent être synonymes de pérennité, » a déclaré, en ce sens, le Président de l’Olympique Lyonnais. Avant de conclure : « je reste à ta disposition pour en reparler et en tout cas, je serai à tes côtés bien sûr pour défendre l’intérêt des clubs français, y compris du PSG, au sein de l’ECA et de l’UEFA, comme je l’ai déjà fait par le passé. »