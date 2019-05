Ça y est, la page Rudi Garcia est définitivement tournée à Marseille. Ce matin, le club phocéen a officiellement intronisé son nouvel entraîneur, André Villas-Boas. Un nouveau profil pour un Olympique de Marseille chamboulé après une saison 2018/2019 très difficile, à l’issue de laquelle bon nombre des têtes pensantes pouvaient craindre le pire pour leur avenir. Au final, le principal changement se nomme donc André Villas-Boas. Fraîchement arrivé, le Lusitanien a très rapidement abordé les objectifs sportifs du club, à savoir viser le podium en Ligue 1 et tente rde réaliser un bon mercato. Mais pas seulement. De retour dans le monde du football après plus d’un an d’inactivité, AVB jouit toujours d’une réputation correcte, mais suscite également un certain scepticisme au vu de son parcours très irrégulier.

En attendant de voir si la mayonnaise prendra avec l’OM, l’intéressé en a donc profité pour évoquer sa façon de travailler, notamment dans l’environnement français. « La culture française, c’est une culture qui parle de l’excellence technique, de la vélocité, de la créativité. L’équilibre de cette culture et ma philosophie ne doit pas être radical. Par exemple : à Chelsea, j’ai été très radical avec ma philosophie. "On joue de cette façon jusqu’à la fin". Mais avec l’expérience, on doit attribuer une importance vitale à ce qu’est la culture du football français. Je dois faire un ensemble des deux. Je suis un entraîneur qui veut tout intégrer : la partie physique avec la partie technique. Les entraînements vont changer. Normalement, ça a un bon effet sur les joueurs. Ils vont avoir du plaisir à s’entraîner. Mais on doit obtenir les victoires car ce sont elles qui nous rendent solides. Pour nous, durant cette première saison, l’objectif c’est de trouver un équilibre entre la culture française et ma philosophie. »

« Quand j’arrive, je veux tout changer »

Une nouvelle façon d’entraîner plus ludique, selon ses dires, due en grande partie à un certain José Mourinho. « Le moment le plus important a été quand j’ai observé 2000 matches par an. C’était quand j’observais pour Mourinho. Le contact avec les gens, comment les équipes jouent. C’était le moment le plus important dans ma formation d’entraîneur. Après, heureusement j’étais proche du meilleur entraîneur du monde (Mourinho). Avec sa méthodologie, j’ai tout appris à ce moment. Je pense que ça va faire plaisir aux joueurs. C’est un type d’entrainement dynamique, toujours avec le ballon. » Le changement, c’est donc maintenant à l’OM...

« Quand j’arrive, je veux tout changer. Je suis un peu obsédé par l’organisation. Je veux un nouveau cadre d’entraînement, apporter de la fraîcheur. Je veux tout contrôler. Je remercie Jacques-Henri. Dans le monde du foot, les entraîneurs sont en mode survie et le foot souffre à cause de ça. Je ne suis pas un entraîneur « résultadiste », pas défensif. Je veux jouer au foot, jouer un foot offensif, un peu comme le slogan de l’OM « droit au but ». Tout en respectant la verticalité et l’imprévisibilité du foot français ». Le message est passé. Place au terrain maintenant.