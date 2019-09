Ce dimanche soir, nous allons avoir droit à un choc avant de passer à la trêve internationale. En effet, l’Olympique de Marseille, qui fête ses 120 ans d’histoire, accueille à l’Orange Vélodrome l’AS Saint-Étienne de Ghislain Printant (à suivre sur notre live commenté). La semaine passée, Dario Benedetto et l’OM ont ouvert leur compteur but cette saison et ont empoché leurs premiers trois points de la saison dans un match assez compliqué contre l’OGC Nice à l’Allianz Riviera.

De leur côté, les Verts auraient imaginé probablement mieux pour leurs débuts de saison. Après s’être imposés à Dijon (2-1) lors de la première journée, les hommes de Printant se sont fait accrocher contre Brest (1-1) avant de totalement exploser contre le LOSC (3-0). C’est dans ce climat compliqué qu’ils vont se rendre à Marseille, un endroit où ils n’ont plus gagné depuis de très nombreuses années. D’autant qu’ils vont pouvoir voir Florian Thauvin, de retour dans le groupe, à l’heure.

Thauvin trop juste pour commencer

André Villas-Boas va enfin récupérer Florian Thauvin. Trop juste, le Bleu ne devrait pas démarrer la rencontre et donc observer ses coéquipiers, placés en 4-3-3. Mandanda, qui a retrouvé la forme, gardera encore les buts et sera protégé par Amavi et Sakai sur les côtés, tandis que Boubacar Kamara, qui a prolongé, et Alvaro Gonzalez seront dans l’axe central. Strootman sera en sentinelle avec, devant lui, Sanson et Lopez. Enfin, Bouna Sarr et Dimitri Payet devront alimenter en ballons Dario Bendetto.

Côté stéphanois, on devrait retrouver un 3-4-3. Stéphane Ruffier sera l’ultime rempart avec devant lui Debuchy, Moukoudi et le capitaine, Loïc Perrin. Palencia et Trauco joueront le rôle de piston sur les ailes quand Aholou et M’vila s’occuperont de l’entrejeu. Boudebouz sera le meneur de jeu de cette équipe et sera positionné sous les deux attaquants que devraient être Hamouma et Khazri. Cela nous promet un très beau spectacle !

