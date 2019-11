« Nous voulons rester deuxièmes de Ligue 1 le plus longtemps possible ». Mercredi, en conférence de presse, André Villas-Boas fixait le cap pour son Olympique de Marseille. Premier obstacle pour tenir cette orientation, la réception du Stade Brestois, ce vendredi à l’Orange Vélodrome (15e journée de L1). Et pour l’emporter face aux Bretons, le technicien portugais devrait miser sur son équipe type du moment.

Ainsi, Steve Mandanda prendrait place dans les cages, derrière une défense à quatre, composée de, droite à gauche, de Hiroki Sakai, Boubacar Kamara, Duje Caleta-Car et Jordan Amavi. Dans l’entrejeu, Kevin Strootman, en sentinelle, devrait être accompagné de Valentin Rongier et Morgan Sanson. Dimitri Payet, à gauche, et Bouna Sarr, à droite, seront eux à l’animation.

Deux 4-3-3 face-à-face

Performant à Toulouse (0-2, 14e journée), Nemanja Radonjic pourrait toutefois être la surprise du chef. En pointe, en revanche, pas de doute, c’est Dario Benedetto, qui a retrouvé le chemin des filets au Stadium, qui sera titularisé. Face à eux, les Phocéens trouveront des promus, séduisants dans le jeu depuis le début de la saison sous les ordres d’Olivier Dall’Oglio à défaut d’être toujours efficaces.

L’international Espoirs tricolore Gautier Larsonneur sera titulaire dans les buts brestois. Il dirigera une défense à quatre, avec, de droite à gauche, Julien Faussurier, Jean-Charles Casteletto, Dénys Bain et Romain Perraud. Au milieu, Haris Belkebla, Ibrahima Diallo et Paul Lasne tenteront de contrecarrer les plans marseillais. Enfin, Gaëtan Charbonnier sera épaulé par Samuel Grandsir et Irvin Cardona aux avant-postes.