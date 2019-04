Ce fut l’une des images marquantes de ce Bordeaux-OM perdu par les Phocéens (2-0). Relégué sur le banc de touche marseillais depuis sa sortie sur blessure à Caen en janvier dernier, Dimitri Payet retrouvait une place de titulaire hier soir en Gironde. Une situation très particulière pour un joueur à qui Rudi Garcia a confié le brassard de capitaine. Contre les Marine-et-Blanc, l’ancien Lillois avait donc une belle carte à jouer dans une fin de saison où Marseille devait montrer l’envie d’aller chercher la troisième place.

Au final, si Payet a été précieux sur les coups de pied arrêtés, il n’a pas vraiment pesé dans le jeu, comme bon nombre de ses partenaires offensifs. Cependant, c’est lui que son entraîneur a choisi de remplacer en premier (par Mario Balotelli), alors que l’OM était mené 1-0. Un choix qui a visiblement agacé le joueur. Sur les images, le Réunionnais ne masque d’ailleurs pas son incompréhension alors qu’il ne reste que vingt minutes à son équipe pour égaliser. Garcia aurait-il dû jouer tout pour l’attaque en faisant rentrer Balotelli, mais en laissant toutes ses cartouches offensives ?

Payet agacé par sa sortie

Forcément interrogé sur son choix, Garcia a tout d’abord expliqué la raison pour laquelle Balotelli n’a pas démarré le match. « Mario c’était déjà un risque de le faire rentrer parce qu’il reste sept matches derrière. Hier (avant-hier, ndlr) il était forfait. Il s’est fait mal lors du dernier entraînement. Finalement, on l’a traîné jusqu’ici, on pensait ne pas l’utiliser. Malheureusement, on en a eu besoin ». Une entrée en jeu qui a débouché sur le deuxième but bordelais et sur un carton jaune pour l’Italien qui le privera du déplacement à Guingamp le 20 avril prochain.

Une réponse qui n’a pas totalement satisfait les médias. A l’heure où l’OM a besoin de ses éléments, Payet et Balotelli pourront-ils associer leurs talents de passeur et de buteur sur la durée ? Critiqué pour son choix de sortir son capitaine, Garcia s’est expliqué. « Il était évident qu’il n’avait pas 90 minutes dans les jambes. On savait qu’il ne finirait pas le match. Bien sûr qu’ils joueront ensemble à un moment donné ». Relancé sur l’agacement du Réunionnais lors de sa sortie, Garcia ne s’en fait pas. « C’est très bien, tant mieux, mais on savait qu’il n’irait pas au bout de toute façon. » Forcément attendu par les médias en zone mixte, le capitaine de l’OM n’a pas souhaité s’exprimer...