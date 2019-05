Voici quelques jours maintenant, nous vous présentions la nouvelle sensation vénézuélienne Jan Carlos Hurtado. L’attaquant du Gimnasia de La Plata serait pisté par l’Olympique de Marseille si on en croit les informations de la presse argentine. Toutefois, la nouvelle pépite sud-américaine n’est pas encore en mesure de dévoiler qui il rejoindra la saison prochaine, s’il quitte, bien évidemment le club qui l’a dévoilé aux yeux de son continent et du monde du football.

« Je comprends que Boca Juniors a parlé avec mon représentant. Ce serait très agréable de jouer là-bas. J’ai plusieurs propositions de l’Europe, mais toujours rien de concret. De nombreux clubs sont intéressés, mais je m’attends à ce que la meilleure offre soit en mesure de me permettre de performer et d’avoir une continuité », s’est-il ainsi exprimé. Car, il est vrai, de nombreux, très nombreux clubs l’ont à l’œil et sont même en passe d’avancer concrètement.

Boca a déjà fait une offre

Nous savions déjà que l’Olympique de Marseille et Newcastle étaient dessus tout comme l’Atalanta. Mais ce n’est pas tout. Si on en croit les informations d’El Dia, les deux clubs de Séville, le Football Club et le Betis, se sont mis, ces derniers jours, sur les rangs pour accueillir celui qui a fait ses débuts internationaux en mars à seulement 19 ans. Des offres concrètes sont même déjà en préparation si on en croit les médias argentins.

Les Magpies seraient en passe de proposer sept millions d’euros pour l’arracher et Boca Junior aurait envoyé la modique somme de 15 millions de dollars (13,3 M€) plus deux de leurs éléments pour convaincre le club de La Plata. Sans Ligue des Champions, l’OM devrait avoir du mal à rivaliser, tant financièrement que sur le sportif avec un club comme le FC Séville notamment. Mais, après tout, dans le football, on ne sait jamais...