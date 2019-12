La dernière journée de cette première partie de Ligue 1 va se jouer ce samedi et l’Olympique de Marseille s’apprête à recevoir le Nîmes Olympique (rencontre à suivre en direct commenté sur notre site, à partir de 20h45). Comme à son habitude, le club phocéen a organisé une conférence de presse à J-2 de la rencontre. Le capitaine de l’OM était le premier à passer devant les journalistes et c’était ensuite au tour d’André Villas-Boas, le technicien portugais du seul club français vainqueur de la C1. Bien entendu, l’ancien de Tottenham, Chelsea et Porto a été interrogé sur le mercato hivernal qui ouvre ses portes au premier janvier.

« On a déjà parlé du mercato. Sans sortie de joueur, on ne fera rien. C’est l’information que j’ai et ça n’a pas changé, je pense. Moi je n’ai pas d’intérêt à ce que l’équipe change trop. Le mercato de janvier commence à être étrange. Il fonctionne lors de la dernière semaine. Une chose qui peut être décisive, ce sont les joueurs qui vont peut-être aller à l’Euro et qui ne jouent pas en club. Et ce sont ces joueurs qui vont être sur le marché. Nous sommes en dehors de tout cela, je pense », a commencé par expliquer AVB.

Florian Thauvin la recrue hivernale

S’il n’y a pas d’arrivées, c’est en partie parce qu’il n’y a pas d’argent dans les caisses. Et pour avoir de l’argent, il faut vendre. C’est là qu’André Villas-Boas a expliqué qu’il ne préférerait pas chambouler son effectif. « Non je n’ai pas parlé avec la direction pour les ventes. Ce dont on a parlé c’est que c’est imprévisible en janvier. La seule chose que j’ai transmise à Andoni, et que lui a transmis à Jacques-Henri, est qu’il est important de garder le groupe. On est déjà court et si on a la même situation qu’après Montpellier (des blessures et des suspensions, ndlr), c’est dangereux. Je ne veux pas trop y toucher, c’est un mercato dangereux. Sur le sportif, on reste comme ça. Sauf s’il y a des offres, mais je pense qu’on n’en aura pas... Il faut laisser les choses comme elles sont maintenant. Mais après c’est la gestion de Jacques-Henri Eyraud et du propriétaire, je ne peux pas faire plus », a-t-il poursuivi.

Si AVB vote pour le statu quo, l’OM pourrait bien avoir une recrue cet hiver. En effet, absent toute la première partie de saison, Florian Thauvin devrait revenir dans le courant du mois de février. « Il faut lui donner du temps pour qu’il retrouve sa forme. Il a joué 15 minutes contre l’ASSE. Après sa blessure, il s’est entraîné dix jours avec le préparateur athlétique et que trois-quatre jours avec l’équipe. Dans ces quinze minutes, il peut donner une passe décisive, marquer un but aussi. On a besoin de lui. On ne sait pas quand, j’imagine février au plus tard. Après il doit gagner en confiance sur ses appuis, dans les contacts et sur l’aspect physique. C’est peut-être notre grand coup du mercato », a-t-il conclu, refermant la page transferts de l’OM. Mais à Marseille, peut-être plus qu’ailleurs, il est toujours permis d’être surpris...