Ce mercredi matin, le journal L’Équipe avançait que Florian Thauvin souffrait encore de sa blessure à la cheville contractée contre les Glasgow Rangers le 14 juillet dernier. Il se murmurait qu’une opération était envisagée pour le champion du Monde 2018, mais cela allait l’éloigner des terrains pendant quelques mois, probablement jusqu’à la trêve hivernale, alors qu’il n’a joué, pour le moment, que quelques minutes contre l’ASSE (1-0). Ce mercredi matin, la nouvelle est officiellement tombée.

« Florian Thauvin a été victime d’une blessure accidentelle de la cheville en match il y a environ 4 mois et demi. Ce type de lésion, de petite taille, très localisé, permet d’ordinaire de reprendre suite à des soins et un repos adaptés. Sa progression actuelle lui a permis de revenir dans le groupe, mais le joueur ressent toujours une gêne. Afin de pouvoir revenir à 100% de ses capacités, Florian et l’Olympique de Marseille ont décidé de réaliser une petite intervention (arthroscopie) dans les jours qui viennent. Sa durée d’indisponibilité devrait s’étaler jusqu’à la trêve hivernale. » Par conséquent on se demande bien comment va faire l’Olympique de Marseille sans son atout offensif numéro 1 depuis deux saisons, auteur de 16 buts et 8 passes décisives en Ligue 1 l’année passée et de 22 buts et 11 passes décisives l’année précédente toujours en Ligue 1.

Ben Arfa peut-il être séduit ?

L’Olympique de Marseille va devoir trouver une solution donc et elles ne sont pas vraiment nombreuses. Soit Villas-Boas et les Phocéens se contentent de la piste interne, soit il cherche un élément extérieur. Concernant cette deuxième solution, les Marseillais sont un peu bloqués puisque l’option du joker a déjà été utilisée avec l’arrivée, après la clôture du mercato, de Valentin Rongier. Par conséquent, s’ils veulent piocher ailleurs, Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta devront se tourner vers les joueurs sans contrat.

Un premier nom vient tout de suite à l’esprit. Celui d’Hatem Ben Arfa. Annoncé un peu partout, notamment en Italie et en Espagne, l’ancien Marseillais n’a toujours pas trouvé chaussure à son pied. « Aucun challenge qui m’a été proposé ne m’a excité. C’est comme avec une femme, si elle ne t’excite pas, laisse tomber mon frère », avait-il ainsi écrit sur son compte Instagram. Mais il n’est évidemment pas le seul joueur à être libre et Jérémy Menez, avait, il y a quelque temps, ouvert la porte à un retour dans l’Hexagone.

Une chance pour Lihadji

Mais, après tout, la solution interne pourrait aussi faire l’affaire. En effet, depuis le début de la saison, les Marseillais font sans Florian Thauvin et Bouna Sarr, nouveau titulaire au poste d’ailier droit, semble offrir certaines certitudes à André Villas-Boas. Nemanja Radonjic, auteur d’une réalisation ce mardi avec sa sélection nationale de Serbie, peut évoluer de ce côté et c’est sans oublier la grande promesse marseillaise à ce poste. Isaac Lihadji actuellement blessé, n’a pas encore signé professionnel, mais il a montré énormément de qualité cet été que ce soit contre l’ASSE ou contre le Napoli. On se demande même si depuis le début de la saison le jeune olympien (17 ans), ne joue pas parce qu’il n’a pas encore signé son contrat professionnel, même si son directeur sportif est confiant sur ce dossier. Quoi qu’il en soit, les Marseillais vont devoir réfléchir. Est-ce qu’il existe, dans l’effectif actuel, un joueur capable de performer comme Thauvin ? Si ce n’est pas le cas et que les dirigeants décident de recruter, quel message envoient-ils aux jeunes que sont Isaac Lihadji et a moindre mesure Nemanja Radonjic ? Là est tout l’enjeu...

