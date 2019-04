« Je n’ai pas besoin de parler, je travaille. C’est le plus important. C’est un club incroyable, avec une ambiance incroyable. Je suis heureux d’être ici et je veux tout donner pour l’OM ». Au sortir de son match en patron contre Nîmes le week-end passé (2-1, 32e journée de Ligue 1), Luiz Gustavo (31 ans), auteur du deuxième but des siens, répondait ainsi aux critiques et aux rumeurs sur son cas ces dernières semaines. Une réponse qui a beaucoup plu à Rudi Garcia.

Interrogé en conférence de presse ce jeudi, au sortir d’une séance d’entraînement ouverte au public sur la pelouse de l’Orange Vélodrome, le coach de l’OM n’a pas manqué de saluer son international auriverde (41 sélections, 2 réalisations). « J’ai senti des signes d’amélioration chez Luiz ces derniers jours, je savais qu’on aurait besoin de lui, de Dimitri (Payet). Je savais qu’on était encore loin de la ligne d’arrivée et que tout mon groupe serait impliqué. Je compte aussi sur tous les autres qui n’ont pas joué. On a vraiment besoin de tout le groupe pour aller chercher tous les points possibles », a confié le technicien phocéen.

« Je compte beaucoup sur Luiz »

Relancé au sujet du Brésilien, le coach olympien est entré plus en détails, lâchant même une petite révélation et un compliment de poids. « Je compte beaucoup sur Luiz, c’est le cas depuis que je suis arrivé ici. Je voulais déjà qu’il vienne à Rome. C’est une recrue majeure pour nous. Avec Adil (Rami), je n’oublie pas qu’il était la pierre angulaire de l’équipe la saison passée. Mais je suis obligé de tenir compte des performances de tout le groupe », a-t-il indiqué avant de conclure.

« On discute beaucoup avec Luiz. Il m’a donné des signes à l’entraînement. Il l’a confirmé en répondant à mes attentes sur le match contre Nîmes. Il fait partie de nos meilleurs joueurs, mais ça, on le sait depuis longtemps », a-t-il conclu. Garcia et l’OM compteront encore sur l’ancien pensionnaire du Bayern Munich ce samedi, sur la pelouse de l’En Avant Guingamp (33e journée), histoire de glaner des points dans la course à la 3e place. À Luiz Gustavo de jouer.