« Garcia, crédit entamé » (La Provence), « Garcia, ciel encore dégagé » (L’Équipe). Rudi Garcia est au centre des attentions ce mardi. Il faut dire que son Olympique de Marseille sort de deux revers assez sévères sur la pelouse de l’AS Monaco (6-1, 4e journée de Ligue 1) et, à domicile, face au Stade Rennais (1-3, 5e journée de L1). Difficile pour le coach phocéen, contesté pour ses choix sportifs mais pas seulement, de passer entre les gouttes donc.

Des « Garcia démission » sont même tombés des tribunes de l’Orange Vélodrome dimanche soir. Malgré tout, les deux quotidiens s’accordent à dire que son avenir n’est pas encore remis en question, arguant tous deux de la patience du propriétaire américain Frank McCourt, mais aussi d’une autre donnée-clé. L’Équipe explique que le contrat du coach marseillais court jusqu’en juin 2019 avec un salaire brut de 250 000€ par mois.

Une position fragilisée

Autant dire que se séparer prématurément de l’entraîneur coûterait très cher aux finances phocéennes, Jacques-Henri Eyraud le sait. La patience devrait donc être de mesure dans cette affaire à en croire les deux quotidiens. L’Équipe avance tout de même que la situation pourrait évoluer en cas de déroute contre le Paris SG , le 22 octobre, lors du classique (10e journée de L1).

Car La Provence explique que le mercato estival a laissé des traces. Le comportement de l’entraîneur des Ciel-et-Blanc n’a pas franchement plu en interne. Et malgré les nombreux démentis, les relations entre son directeur sportif Andoni Zubizarreta et lui sont loin d’être au beau fixe. Alors que les clés de l’OM lui ont été confiées, Rudi Garcia traverse une sévère zone de turbulences. À lui de trouver les solutions pour en sortir au plus vite. Autrement...