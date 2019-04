Son crédit semble clairement entamé. Et pourtant, Rudi Garcia reste un modèle d’implication et d’abnégation à l’Olympique de Marseille. Volontiers combatif dans ses interventions médiatiques, le technicien olympien donne l’impression de ne jamais crouler sous la pression. Simple posture ou réelle faculté à appréhender un contexte marseillais très exigeant sur le plan mental ? Difficile à savoir, mais l’ancien coach de l’AS Roma doit cependant composer avec un environnement de plus en plus hostile à son égard.

Si la victoire face à Nîmes (2-1) à l’Orange Vélodrome a ramené un peu de quiétude au centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus, celle-ci demeure fragile. A deux points de la quatrième place et clairement distancé dans la course au podium, l’OM n’a plus le choix dans ce sprint final si il veut arracher une qualification européenne. Mais la situation personnelle de Rudi Garcia ne dépendrait pas seulement du dénouement du sprint final... Dans son édition du jour, l’Equipe révèle en effet que l’entraîneur phocéen voit sa cote de popularité s’effriter en interne.

Rudi Garcia isolé à l’OM

Entre balbutiements tactiques, compositions d’équipes contestables et décisions radicales notamment vis-à-vis des cadres, ont provoqué une fracture avec son vestiaire. De plus en plus isolé, l’ancien coach du LOSC compterait même ses soutiens sur le doigt d’une main... Lâché par plusieurs joueurs, le principal protagoniste sent également une certaine défiance chez sa direction. Celle-ci serait incarnée par le directeur sportif Andoni Zubizarreta qui afficherait clairement son spleen du côté de la Commanderie.

La tension reste donc palpable à l’OM avant l’arrivée de son actionnaire majoritaire Frank McCourt mardi prochain. Le patron du club marseillais participera au gala de la fondation OM, et en profitera sûrement pour définir les priorités en cette fin de saison. Récemment prolongé jusqu’en 2021, l’avenir de Rudi Garcia sur la Canebière reste incertain. Les dirigeants phocéens vont-ils se séparer d’un entraîneur prolongé il y a à peine quelques semaines ? Réponse en fin de saison...