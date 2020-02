Plus que Neymar ou Mbappé, l’homme en forme du Paris Saint-Germain en 2020 se nomme Pablo Sarabia. Le milieu offensif espagnol, âgé de 27 ans, vit un début d’année remarquable. Déjà sur le plan statistique, avec 7 buts et 2 passes décisives au cours des 9 matches de 2020 auxquels il a participé. Ensuite, sur l’influence qu’il exerce dans le jeu parisien. Mercredi à Dijon, il s’est affirmé comme le leader technique du PSG, en l’absence de Neymar et Di Maria (et celle de Draxler, présent sur le terrain mais transparent).

Venu à la rencontre des journalistes en zone mixte, l’Espagnol a confirmé à l’oral sa bonne passe. « Il y a beaucoup de pression parce qu’on doit gagner tous les matches. Je crois que l’équipe est bien. Moi, personnellement, je me sens bien, j’essaie de donner mon maximum pour l’équipe, pour essayer d’aider, ce soir, c’était avec mes deux buts. J’espère que ça va continuer comme ça », a-t-il d’abord déclaré, avant de revenir sur son influence. « J’essaie d’être le plus efficace possible pour l’équipe là où l’entraîneur a besoin de moi, en pointe, à gauche ou à droite. Mais j’essaie de toujours donner le maximum. Je suis content. »

Une chance de jouer à Dortmund ?

Après quelques semaines d’adaptation en début de saison, Pablo Sarabia a pris la mesure de son nouveau club et il ne déçoit jamais dès que Thomas Tuchel fait appel à lui. Il ajoute de la simplicité, propose énormément d’appels, se déplace intelligemment et affiche une qualité technique impeccable. Désormais fondu dans l’environnement parisien, l’Ibère devient la première alternative offensive en cas d’absence. Voire plus ?

Alors que Thomas Tuchel a jeté le trouble sur la présence de Neymar à Dortmund, il a été demandé à Sarabia s’il pensait avoir une chance de démarrer le huitième de finale aller. « L’équipe a d’autres options, que l’entraîneur peut compter sur d’autres joueurs. C’est bon pour l’équipe. Si tu joues tout le temps, tu arrives fatigué aux moments importants de la saison. Moi, comme les autres, on est à un bon niveau ». Collectif sur le terrain comme face aux micros, Sarabia n’est pas du genre à tirer la couverture à lui. Mais au regard de sa forme actuelle, il ne dépareillera pas dans le onze de départ la semaine prochaine si Tuchel décide de le titulariser.