Dans le cadre des quarts de finale de la Coupe de France, le DFCO accueillait le Paris Saint-Germain au stade Gaston-Gérard. C’était la première fois dans son histoire que la formation bourguignonne atteignait ce stade de la compétition. Pour cette affiche, Stéphane Jobard alignait un 4-4-2 avec le duo Mavididi et Mama Baldé en attaque. Côté parisien, Thomas Tuchel devait se passer des services de Neymar, Marquinhos, Idrissa Gueye, Verratti, Kimpembe et Paredes. Le technicien allemand s’appuyait sur un 4-4-2 et titularisait notamment Edinson Cavani et Mitchell Bakker.

Le match démarrait parfaitement pour le PSG qui ouvrait rapidement le score. Touché côté gauche par Sarabia, Bakker débordait et voyait son centre repris malencontreusement par Lautoa dans ses propres filets (0-1, 1ère). Dijon ne rendait pas les armes et profitait d’une perte de balle d’Herrera pour égaliser. Chouiar récupérait le cuir au milieu et décochait une belle frappe enroulée juste avant la surface qui trompait Navas (1-1, 13e). Une égalisation qui vexait le Paris SG. Opportuniste, Edinson Cavani profitait d’un ballon mal négocié dans la surface pour tenter une volée bien captée par Runarsson (15e).

Le PSG s’offre un festival offensif

Dans la foulée, les Parisiens accentuaient la pression sur les buts bourguignons et Thiago Silva sur corner voyait sa tête bien captée par Runarsson (16e). Juste avant la pause, Thiago Silva perdait le ballon, Cadiz filait seul au but mais croisait trop sa frappe (40e). Le PSG reprenait l’avantage avant le retour aux vestiaires. Draxler effectuait le pressing sur Amalfitano qui lançait involontairement dans la profondeur Mbappé. Le champion du monde 2018 ne tremblait pas et ajustait Runarsson (1-2, 44e). Au retour des vestiaires, Le PSG se procurait une belle opportunité par Cavani bien servi par Draxler mais la frappe d’El Matador était repoussée par Runarsson (49e). Sur le corner, Sarabia trouvait Thiago Silva dont la tête ne laissait aucune chance au portier du DFCO (1-3, 50e).

Quelques minutes plus tard, Paris assénait le coup de grâce. Sur la gauche, Bakker alertait Mbappé qui accélérait et voyait sa frappe repoussée par Runarsson. Le cuir revenait sur Sarabia dont la frappe était accompagnée par Lautoa dans les filets (1-4, 55e). Quinze minutes plus tard, Sarabia pensait s’offrir un doublé mais sa frappe était renvoyée par Runarsson (70e). Sept minutes plus tard, Mbappé servait Cavani dans la surface mais sa frappe était déviée en corner (77e). En fin de match, Draxler lançait Mbappé dont le lob dévié par Coulibaly trompait Runarsson (1-5, 85e). Dans les arrêts de jeu, Cavani lançait Mbappé côté gauche qui offrait sur un plateau le sixième but à Sarabia (1-6, 90+1). Sans trembler, le PSG validait sa qualification pour les demi-finales de la Coupe de France.

L’homme du match : Sarabia (8) : le joueur espagnol sert Bakker sur l’ouverture du score parisienne (0-1, 1ère). Souvent sollicité par ses partenaires, l’ancien Sévillan a fait parler sa justesse dans les transmissions. Sa vision du jeu lui permet de toujours bien sentir les coups. Très disponible, l’international ibérique propose toujours des solutions à ses partenaires. Passeur décisif sur le troisième but parisien marqué par Thiago Silva (1-3, 50e). Récompensé de sa belle activité par un but. Opportuniste après le renvoi de Runarsson sur une frappe de Mbappé, l’ailier espagnol permet aux siens de prendre le large (1-4, 55e). Son aisance technique lui permet de se sortir de toutes les situations. Il s’offre un doublé sur un caviar de Mbappé (1-6, 90+1).

Dijon

Runarsson (3) : l’Islandais, n° 1 depuis la grave blessure de Gomis au genou, a réalisé plusieurs arrêts devant Cavani (14e, 48e), Thiago Silva (16e), Mbappé (55e) et Sarabia (71e). Le portier, abandonné par sa défense sur les 3e, 4e, 5e et 6e buts (50e, 55e, 86e, 90e +1), a tenté de faire ce qu’il pouvait.

Chafik (3) : première période volontaire du Marocain, avec quelques projections intéressantes et de la solidité défensive, à l’image de ce duel maîtrisé face à Mbappé (39e). Il n’a ensuite rien pu faire face à la vitesse du champion du Monde 2018 sur le 4e but parisien (56e).

Coulibaly (3) : le natif de Cergy- Pontoise a réalisé un premier acte de qualité avec plusieurs interventions réussies devant son but (3e, 27e). Le jeune homme est souvent sorti vainqueur de ses duels face à Mbappé (17e, 24e) et Cavani (43e). À la faute au retour des vestiaires sur le but de Silva sur corner (50e), il a propulsé le ballon dans ses propres filets (86e).

Lautoa (2) : début de match cauchemar pour le capitaine dijonais avec un but contre son camp d’entrée (2e). Il a tenté de revenir dans la rencontre, réussissant quelques bons retours devant Mbappé (11e, 15e). Sa responsabilité est également quelque peu engagée sur le troisième but parisien (50e).

Mendyl (3) : le gaucher marocain a eu du mal défensivement face à un Meunier très haut. Son énorme erreur s’avérera sans conséquence devant Cavani (14e). Offensivement, il a apporté sa pierre à l’édifice, comme ce petit pont soyeux sur Meunier (5e) et cette montée (20e). Pas suffisant.

Ndong (3,5) : le milieu gabonais a souvent souffert face au pressing parisien, ayant du mal à contrôler les dézonages de Sarabia. Des transmissions ratées. Du mieux pour l’ancien Guingampais au retour des vestiaires, avec une meilleure impression physique et technique. Remplacé par Balmont (72e). Le vétéran milieu aurait pu s’offrir un but, mais sa frappe s’est envolée dans le ciel bourguignon (84e).

Amalfitano (3,5) : très actif dans l’entrejeu, le n° 20 a tenté de belles orientations (31e, 32e). Mais c’est malheureusement à Mbappé qu’il donne le meilleur ballon peu avant la pause (44e). Une sérieuse baisse de régime en seconde période, malgré une belle reprise (73e).

Baldé (3,5) : l’ancien du Sporting CP n’a pas souvent eu l’occasion de déborder un Bakker appliqué alors il a dézoné. On retiendra sa belle chevauchée (35e), son petit péché de gourmandise sur une frappe non cadrée (36e) et sa belle remise pour Cadiz (45e +1). Remplacé par Benzia (62e). La recrue hivernale a affiché son aisance technique et amené du liant, obtenant par ailleurs de nombreux coups francs.

Chouiar (5) : l’international Espoirs tricolore est bien entré dans son match avec un bon centre (4e). Son but est un petit bijou, au sortir déboulé plein axe avec un amour de plat du droit à l’entrée de la surface (13e). S’il a également réussi quelques dribbles mignons sur Meunier puis Herrera (30e), l’ex-Lensois n’a pas connu le même succès sur ses coups de pied arrêtés. Moins en vue lors du second acte. Remplacé par Tavares (62e). L’habituel capitaine dijonnais a participé aux efforts collectifs, offrant un très bon ballon à Balmont (84e).

Mavididi (3) : dans un match compliqué dos au but, l’Anglais n’a pas eu beaucoup de bons ballons à se mettre sous la dent. Le Gunner de formation a toutefois gêné la défense parisienne. Un manque de spontanéité sur un service de Benzia (69e).

Cadiz (3,5) : beaucoup de mouvements et de disponibilité sur le front de l’attaque du DFCO pour le Venezuelien. Peu de réussite en revanche avec deux munitions gachées : une course folle après une récupération dans les pieds de Silva puis un tir non cadré (41e) et une reprise complètement ratée (45e +1).

PSG

Navas (5) : le portier costaricien ne peut absolument rien faire sur la frappe enveloppée de Chouiar qui amène l’égalisation (1-1, 13e). Par la suite l’ancien gardien du Real Madrid a passé une soirée tranquille.

Meunier (4,5) : après une entame compliquée notamment dans les duels, le latéral belge a essayé de laisser passer l’orage. Dans le dur face aux percussions de Mavididi ou Chouia, on l’a connu plus incisif défensivement. Le Diable Rouge prend le bouillon sur une accélération dévastatrice de Baldé (35e). Très imprécis dans ses centres ce soir. Une copie plutôt décevante pour l’international belge ce soir. Remplacé à la 74e par Kurzawa

Kehrer (4,5) : le défenseur central allemand est sur le reculoir au moment de l’égalisation de Chouiar (1-1, 13e). Bougé dans les duels, l’intéressé n’a pas démontré une grande sérénité dans le premier acte. Plus serein grâce au scénario favorable du match. Pas certain cependant qu’une telle prestation lui ouvre les portes du match aller en Ligue des champions face à Dortmund.

Thiago Silva (5) : de retour dans le onze de Thomas Tuchel, le défenseur central brésilien tarde à sortir sur Chouiar au moment de l’égalisation (1-1, 13e). L’international auriverde voit sa tête sur corner bien capté par Runarsson (16e). Moins serein qu’à l’accoutumée, le capitaine parisien a eu du mal à entrer dans son match. Il perd un ballon chaud qui amène l’action de Cadiz (40e). Se rattrape bien en inscrivant le troisième but de la tête sur un corner de Sarabia (1-3, 50e). Remplacé à la 61e par Bernat qui n’a pas été très en vue sur ses quelques minutes passées sur la pelouse.

Bakker (5,5) : pour sa première titularisation dans le onze de Tuchel, le latéral néerlandais s’est rapidement distingué. Son centre repris malencontreusement par Lautoa permet au PSG d’ouvrir le score (0-1, 1ère). En manque de repères et d’automatismes, l’intéressé s’est distingué par du déchet dans les transmissions et sur ses centres. L’ancien joueur de l’Ajax est impliqué sur le quatrième but parisien au début de l’action (1-4, 55e).

Kouassi (6) : titularisé au cœur du jeu, le titi parisien a joué simple et est apparu très appliqué dans ses initiatives. Très discipliné dans son positionnement, son gabarit lui permet d’être à l’aise dans l’impact physique. Positionné devant la défense, l’intéressé a bien aidé sa défense quand celle-ci avait besoin d’aide. Très rassurant dans ses interventions. Il termine la rencontre en charnière centrale suite à la sortie de Thiago Silva. Un repositionnement qui ne l’a pas perturbé.

Herrera (4,5) : le milieu ibérique est clairement coupable sur l’égalisation du DFCO. Il perd un ballon dans l’entrejeu récupéré par Chouia qui provoque le retour de Dijon (1-1, 13e). L’ancien Mancunien a connu des difficultés à exister dans l’entrejeu dans le premier acte. Les circonstances favorables du match lui ont permis d’être moins en difficulté et de jouer plus juste. Remplacé à la 82e par Aouchiche

Draxler (4,5) : ses matchs se suivent et se ressemblent malheureusement pour lui. Souvent à contre courant il peine parfois à se situer et à réaliser les bons choix. Son pressing pousse à la faute Amalfitano sur le but marqué par Mbappé (1-2, 44e). Légèrement mieux au retour des vestiaires, où le milieu allemand a plus combiné avec ses partenaires. Passeur décisif sur le lob de Mbappé dévié par Coulibaly (1-5, 85e). Impliqué sur le dernier but parisien marqué par Sarabia (90+1).

Mbappé (7) : très actif sur le flanc gauche, l’international français s’est distingué par sa volonté constante de percuter et créer des différences. Pas toujours heureux dans ses initiatives, l’ancien Monégasque est parfois prévisible dans ses prises de risques. Le champion du monde profite d’une erreur d’Amalfitano pour ajuster sans trembler Runarsson (1-2, 44e). Le natif de Bondy bien servi par Bakker voit sa frappe repoussée par Runarsson, ce qui profite à Sarabia (1-4, 55e). Servi par Draxler, son lob dévié par Coulibaly permet au PSG de marquer son cinquième but de la soirée (1-5, 85e). Passeur décisif pour Sarabia sur le sixième but parisien (90+1).

Cavani (5,5) : titularisé par Thomas Tuchel ce soir, l’attaquant uruguayen s’est procuré une occasion en profitant d’un ballon mal négocié dans la surface (15e). Impliqué, il n’a pas rechigné aux tâches défensives. S’est distingué par une certaine nervosité sur le terrain. A la recherche de son deux centième but sous les couleurs parisiennes, El Matador voyait sa frappe enroulée bien boxée par Runarsson (49e). Le buteur uruguayen est à l’origine du dernier but parisien en décalant Mbappé (90+1).