Dimanche, le Paris Saint-Germain va retrouver les affaires courantes avec un déplacement périlleux à Saint-Etienne. Après deux jours de repos bien mérités, les joueurs du PSG ont repris l’entraînement vendredi au centre Ooredoo. Invité à s’exprimer face à la presse ce samedi, Thomas Tuchel s’est livré à un véritable exercice de style : convaincre son auditoire que la brillante victoire obtenue face à Manchester United mardi en Ligue des champions, ne constitue pas une fin en soi. Dans un long argumentaire, le technicien allemand a étayé sa réflexion et livré son ressenti sur l’état d’esprit à maintenir au quotidien dans un grand club.

« Nous avons joué comme une équipe et nous avons très bien défendu à Manchester. C’est passé à présent. J’entends au restaurant, les gens, tout le monde est enthousiasmé. On peut savourer ça un jour, mais après on doit être prêt encore. Ce n’est pas le moment de parler de Manchester. On a fait un top match mais c’est un autre match dimanche. Ce n’est pas possible de garder cet enthousiasme trop longtemps. Il faut travailler dur, j’ai confiance en mon équipe, il faut travailler tactiquement, physiquement, les gars sont très professionnels. Mais on doit encore montrer à Saint-Etienne, dans les coupes, face à Montpellier, qu’on doit s’améliorer. C’est bien pour la ville, la France, les supporters mais nous on doit rester humble et concentré, c’est comme ça dans les grands clubs, » décrypte ainsi Tuchel soucieux d’évacuer l’euphorie ambiante autour de son équipe.

Thomas Tuchel estime que le PSG peut encore progresser

Et comme pour mieux maintenir ses ouailles sous pression, le coach francilien place volontairement le curseur encore plus haut après le succès prestigieux acquis à Old Trafford. Hors de question donc de s’endormir sur ses lauriers, la priorité reste de se projeter sur les prochains matchs tout en ciblant les axes à parfaire pour l’avenir. Et sur ce point, Thomas Tuchel possède un avis tranché. Son équipe doit toujours afficher une certaine force collective sur le terrain, quelque soit l’adversaire.

« On peut encore améliorer beaucoup de choses. On a montré notre qualité pendant 90 minutes dans un contexte compliqué. On a joué comme une équipe, on a amélioré beaucoup de choses déjà. Je veux qu’on joue ensemble avec une énergie que nos supporters peuvent ressentir. C’est ce qu’on doit continuer de faire, on doit faire la différence avec notre qualité, mais aussi par notre mentalité, de jouer comme une équipe, de combattre comme une équipe à ce niveau, on doit faire aussi comme cela en Ligue 1. Il y a beaucoup de choses à améliorer techniquement et tactiquement. Nous sommes ici pour améliorer les choses, pour grandir, » révèle l’ancien entraîneur du Borussia Dortmund. Reste à savoir si ses doléances seront entendues par ses joueurs dimanche à Geoffroy-Guichard.