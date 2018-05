Ce jeudi après-midi, Unai Emery s’est présenté en conférence de presse, à la veille d’Amiens-PSG en Ligue 1. Parfois bavard, l’entraîneur espagnol s’est cette fois-ci contenté de réponses très courtes. Il faut croire qu’il avait épuisé toute sa verve lors d’un long entretien qu’il a accordé au magazine espagnol, comme son nom ne l’indique pas, The Tactical Room (et traduit en intégralité par CulturePSG). Un entretien passionnant au cours duquel il a pu développer, mieux que jamais, les spécificités d’un joueur comme Neymar pour un entraîneur. Surtout pour un entraîneur comme lui, qui aime façonner ses équipes de A à Z.

« En tant qu’entraîneur, j’ai toujours eu tendance à indiquer la marche à suivre à mes joueurs, un peu comme quelqu’un qui bougerait un joystick, mais quand on arrive au PSG, on se rend compte que bien souvent ce sont les joueurs eux-mêmes qui choisissent la solution la plus efficace. Un jour, je l’ai dit à Neymar : « Ney, il y a des situations de jeu que j’ai toujours travaillées avant les matchs et dans ton cas, tu les imagines de toi-même », raconte-t-il par exemple. « J’en ai parfois parlé avec Neymar. J’ai toujours eu pour habitude de beaucoup préparer les coups de pied arrêtés, et cela m’a souvent réussi. Mais quand tu as Neymar, parfois tu n’as pas besoin de beaucoup plus : la stratégie, c’est lui. »

La priorité d’Emery : le bonheur de Neymar

Dès lors, on comprend qu’Emery a troqué son costume de tacticien réputé pour celui de manager. Il ne le cache même plus du tout. « La première chose que j’ai faite cette saison fut de définir quelle était la priorité. Et elle était la suivante : je dois faire en sorte que Neymar soit heureux. C’est la première des choses. L’avoir heureux. Peu importe comment. J’ai eu de nombreuses discussions avec Neymar à ce sujet. Certaines n’ont pas donné de résultat, mais d’autres furent très fructueuses. Lors de l’une d’entre elles, nous avons parlé pendant 45 minutes, à cœur ouvert. Ce fut un moment magnifique. Il m’a écouté et j’ai pu le convaincre de certaines choses. Mais c’est un processus, celui qui doit l’amener à être le meilleur ». Cela ne manquera pas d’interpeller ceux qui tentent de trouver les failles de ce PSG qui ne parvient pas à franchir un cap en Ligue des Champions.

Pour beaucoup, dont certains joueurs comme Cavani ou Meunier, il faut parler de solidarité, de famille, de collectif. Mais avec un joueur comme Neymar dans ses rangs, le PSG avait visiblement d’autres priorités. Dès lors, son absence pour le match retour face au Real Madrid ne pouvait être qu’un désastre. À travers certaines déclarations, on peut se demander si Emery regrette au final la venue de la star. Exemple : « entraîner Messi, Cristiano Ronaldo ou Neymar n’est pas facile : ce sont les meilleurs au monde et cela pèse beaucoup. Il faut s’adapter à eux. Regarde, l’une des chances de Guardiola à City, c’est de ne pas avoir une figure majeure à laquelle se plier. Il a de grands joueurs qui, lors du moment de vérité, ne font plus qu’un. » C’est ce qui a manqué au PSG cette saison encore. Mais Emery considère que Neymar doit devenir, encore plus, le patron du club parisien.

« Mon opinion est qu’au PSG le leader s’appelle Neymar. Ou plus exactement, le leader s’appellera Neymar, car il est en train de le devenir. Neymar est venu au PSG pour être le leader, pour vivre ce processus nécessaire afin de devenir le numéro 1 mondial. C’est un processus auquel il manque encore un peu de temps afin de se consolider. À Manchester City, le chef c’est Pep. Au PSG, le chef doit être Neymar », expose-t-il. Cette théorie peut-elle rester viable si le sort du Brésilien est remis en cause chaque été ? Au moins, Unai Emery a livré avec franchise sa vision sur le sujet et a pu raconter ce qu’il a vécu cette année.