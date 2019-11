Coup d’envoi de la quatorzième journée de Ligue 1 ce soir avec une très belle affiche. À partir de 20h45, le Paris Saint-Germain se mesurera à son dauphin de la saison dernière, le LOSC (match à suivre sur le live commenté de notre site). Cinquièmes du classement avant le coup d’envoi, les Nordistes peuvent, en cas de victoire revenir à hauteur du second, l’Olympique de Marseille. Mais à l’heure de fouler la pelouse parisienne, les Dogues ne débarquent pas dans les meilleures conditions.

Lille reste deux matches sans victoire en championnat, mais pas seulement. En interne, les Lillois ont récemment été secoués par les départs de l’adjoint de Christophe Galtier et de l’entraîneur des gardiens. Enfin, plusieurs absents de taille sont à déplorer pour ce choc. Dans les cages, Maignan sera le rempart derrière une défense à quatre composée de Celik, Fonte, Gabriel et Reinildo. Un cran au-dessus, Sanches, André, Soumaré et Xeka seront chargés d’animer l’entrejeu.

Neymar enfin de retour

Enfin, et c’est là où Galtier aura fort à faire, l’attaque nordiste sera composée de Rémy et d’Ikoné. Privé de Victor Osimhen (suspendu), de Jonathan Bamba (malade) et de Timothy Weah (blessé), l’entraîneur lillois est démuni. En face, Paris cherchera à confirmer son succès brestois (2-1) après le couac dijonnais (1-2). Et la principale nouvelle du jour est bien entendu le grand retour de Neymar. Indisponible depuis sa blessure avec le Brésil face au Nigeria le 13 octobre dernier, le Brésilien sera aligné sur le flanc gauche de l’attaque francilienne composée de Di Maria et d’Icardi.

À l’étage inférieur, Paredes et Gueye devraient composer dans l’entrejeu avec un Sarabia repositionné un cran en dessous en raison de l’absence de Verratti. Marquinhos pourrait être préservé et laissé sur le banc de touche. Bernat, Kimpembe, Silva et Meunier devraient composer la défense, devant un Navas de retour dans les cages. Malade depuis le rassemblement des Bleus, Kylian Mbappé prendrait lui place sur le banc de touche.