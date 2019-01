PSG-Rennes, 33e minute. Thilo Kehrer pousse un peu loin son ballon après un crochet, M’Baye Niang pense pouvoir toucher le cuir en taclant mais Kehrer parvient à le devancer. Résultat, les crampons de Niang fracassent la cheville de l’international allemand, qui s’effondre. Les images sont affreuses même si Kehrer semble avoir évité le pire. L’arbitre de la rencontre, Monsieur Abeid, attend de voir si le défenseur se relève, puis est invité à aller consulter la vidéo de l’action. Pour l’ensemble des téléspectateurs, le carton rouge s’impose. Mais l’arbitre considère que le carton jaune initialement adressé est suffisant et que le match peut reprendre. Il s’achèvera sur la victoire sans appel du PSG sur le score de 4-1.

Forcément, ce fait de jeu a fait parler dès la mi-temps et à la fin de la rencontre. On attendait avec impatience des réactions de joueurs parisiens en zone mixte. Seul Presnel Kimpembe s’est présenté. Et il avait des choses à dire sur ce sujet. « On sait que Thilo aurait pu arrêter sa carrière ce soir. Ça reste quand même grave après avoir regardé la VAR. Il (l’arbitre, ndlr) est resté sur sa décision, c’est quand même quelque chose de très grave, de dramatique. Comme d’habitude on va passer au-dessus de ça », a-t-il lâché. Avant de revenir une dernière fois sur le sujet. « La faute qu’il a subie, ça reste grave. Je n’ai pas les mots pour parler des arbitres et ça me fatigue même d’en parler. »

Thilo Kehrer est resté sur le terrain jusqu’au coup de sifflet final, contrairement au Lillois Celik vendredi soir lors du match face à l’OM, avec une faute comparable de Luiz Gustavo. Mais rien ne dit qu’il ne sera pas impacté plus tard par ce tacle non maîtrisé. Un moindre mal pour l’entraîneur Thomas Tuchel qui voit ses joueurs tomber comme des mouches ces dernières semaines. Verratti contre Guingamp et Neymar face à Strasbourg ont été touchés. Si l’optimisme reste de mise pour le match aller contre Manchester United pour le premier nommé, le second devrait bien rater la rencontre. Et le mercato hivernal n’est pour l’instant pas de nature à rassurer Tuchel...