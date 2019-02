Thomas Meunier, muni d’une chasuble, regardant le match depuis le banc avant de s’échauffer intensément le long de la ligne de touche. L’image devient répétitive ces derniers temps. C’est un fait. Depuis le début de l’année 2019, le Belge est devenu un joueur de rotation, rien de plus. Il n’a plus démarré un match de championnat depuis le 12 janvier face à Amiens. Il est entré face à Guingamp, marquant un but au passage, et face à Rennes mais est resté sur le banc face à Lyon ce week-end.

Pourtant, Dani Alves montrait clairement des signes de fébrilité quand Thilo Kehrer, titulaire dans l’esprit de l’entraîneur allemand, n’est pas beaucoup plus rassurant au poste de latéral droit. Depuis le début de la saison, Thomas Meunier peine également à retrouver son niveau. Régulièrement ciblé par les critiques, il affiche de gros problèmes de placement et commet souvent des erreurs individuelles lourdes de conséquences. Face à Guingamp en Coupe de la ligue, il a notamment concédé un penalty.

Tuchel se prive de Meunier pour raisons tactiques

De là à ne plus beaucoup le faire jouer alors qu’il n’est pas forcément moins bien que les autres, ça pose forcément question. Pour Tuchel, c’est avant tout un problème tactique. « Ça dépend si on joue à 4 ou 5 derrière. On a joué beaucoup à 4 ces derniers temps. J’ai expliqué, c’était le moment car Kimpembé était blessé. On a joué beaucoup de fois avec Juan (Bernat), Marquinhos, Thiago Silva et Thilo (Kehrer). C’est un peu plus défensif. Dani Alves est là aussi. Avec Thomas, on a trois joueurs pour une position. C’est un peu difficile pour lui. Mais il fait de bons entrainements. C’est un top professionnel. J’ai confiance en lui, il a toujours la possibilité de jouer avec nous. Il est prêt, je pense. »

Pour l’entraîneur allemand, Meunier est devenu un remplaçant et son avenir pourrait être remis en question. Cet hiver, il a même été au cœur d’une rumeur un peu folle de faire partie d’un échange avec Everton dans le cadre du transfert d’Idrissa Gueye. Le Belge de 27 ans a pourtant un coup à jouer, alors que les grandes échéances approchent. Sa polyvalence peut permettre au PSG et à Tuchel de réaliser des changements tactiques en plein match. En attendant Old Trafford, il pourrait déjà regagner un peu de rythme et de confiance face à Villefranche en Coupe de France (match à suivre en live commenté sur notre site ce mercredi à partir de 18h30).