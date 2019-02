Au début, il rechignait. Maintenant, il rayonne. À 24 ans, Marquinhos vit l’une de ses premières saisons marquée par le changement au Paris Saint-Germain. Avant l’arrivée de Thomas Tuchel, le défenseur central brésilien avait déjà dépanné à quelques reprises au poste de récupérateur. Cette année, la pénurie de milieux dans un premier temps et la mise au placard d’Adrien Rabiot par la suite ont cependant forcé l’ancien pensionnaire de l’AS Roma à être repositionné plus durablement au poste de sentinelle. Pas de quoi enchanter l’intéressé qui n’a pas manqué de faire savoir qu’il se sentait plus à l’aise un cran derrière. Mais c’était surtout pour la forme.

Car Marquinhos reste l’un des joueurs de devoir sur lesquels le PSG peut s’appuyer. Travailleur, l’international auriverde a accepté sans sourciller le repositionnement décidé par son coach dès la troisième journée de L1, contrairement à un certain Adrien Rabiot peu enclin à jouer les pompiers de service jusqu’à son éviction en décembre dernier. Et si les premiers pas de "Marqui" en numéro 6 n’ont pas été de tout repos, notamment à Nîmes (4e journée) et face à Liverpool (1er match de poules de la Ligue des Champions), le natif de São Paulo a su s’adapter au fil des semaines. Une montée en régime qui a débouché sur sa prestation XXL à Old Trafford en huitième de finale aller face à Manchester United.

« Marquinhos est capable d’être l’un des meilleurs joueurs du monde »

Aujourd’hui, Marquinhos est donc devenu l’un des joueurs incontournables du PSG, aussi bien en défense qu’au milieu donc. Un statut qui permet au Brésilien d’enchaîner les matches, même s’il sera absent ce mardi lors du quart de finale de Coupe de France contre Dijon. « C’est dangereux de laisser jouer “Marqui”. Il a trois jours de repos. Pour les autres, on peut gérer. Je ne me dis pas qu’on peut jouer contre Dijon sans “Marqui”, mais parfois ce n’est pas possible. On doit gérer les minutes. On fait la même chose avec Angel (Di Maria) et (Presnel) Kimpembe », a confié Tuchel en conférence de presse.

Et si Tuchel protège son joueur, c’est bien évidemment parce qu’il ne souhaite pas le griller en vue des échéances à venir. Mais aussi parce que Marquinhos ne cesse d’impressionner son coach. « Je ne peux rien faire, toutes les qualités sont dans les joueurs. “Marqui”, avec sa qualité et sa personnalité, on peut seulement le pousser et le protéger. On ne doit pas améliorer les gars, seulement les diriger, les pousser et lui dire qu’il est capable d’atteindre ses objectifs et d’être un des meilleurs joueurs du monde. C’est clair pour moi ». Une nouvelle déclaration d’amour que le Brésilien appréciera.