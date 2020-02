Le Paris Saint-Germain est encore en course dans toutes les compétitions. Ils affronteront Dijon en huitièmes de finale de la Coupe de France, l’Olympique Lyonnais en finale de la Coupe de la Ligue, ils sont bien évidemment candidat à leur succession en championnat de France (leader avec neuf points d’avance et un match en moins à jouer contre l’OL ce dimanche à suivre sur notre live commenté) et enfin ils joueront le Borussia Dortmund en huitièmes de finale de la Coupe de France.

Ce n’est donc pas vraiment l’heure de parler des situations contractuelles des uns et des autres. Pourtant, le Paris SG a du pain sur la planche. Que ce soit pour les prolongations de contrat de Kylian Mbappé ou de Neymar ou même de la gestion des fins de contrat, le PSG va devoir travailler. Si Edinson Cavani et Layvin Kurzawa doivent quitter la capitale française libres à la fin de la saison, la décision n’est pas encore vraiment tranchée pour le latéral Thomas Meunier et le défenseur central et capitaine Thiago Silva.

Leonardo n’est pas convaincu

« Pour moi, ce n’est pas nécessaire de prendre position. Je sens les joueurs très confiants, très forts. Thiago comme toujours, c’est le capitaine de l’équipe, rien n’a changé, que cela soit dans le vestiaire et sur le terrain. Pareil pour Thomas, il joue beaucoup, il est très important pour nous. Je n’ai pas l’impression qu’ils soient dérangés par leur fin de contrat. Je donne mon avis en interne, mais il y a plusieurs opinions, le club, les familles, les agents... Ils montrent qu’ils ont la capacité pour jouer avec nous », a d’ailleurs commenté leur entraîneur Thomas Tuchel en conférence de presse.

Le Belge a bien reçu une prolongation de contrat, mais celle-ci ne le satisfait pas vraiment et il sait qu’il garde une belle cote en Angleterre et en Allemagne. Concernant le Brésilien, la situation est bien différente. L’ancien Milanais, lui, souhaite rester, tout comme sa famille. Mais selon le journal L’Équipe, Leonardo, le directeur sportif du club francilien, n’est pas convaincu par le fait d’investir autant financièrement (Thiago Silva est le 3e salaire du club) sur un élément aussi âgé (il aura 36 ans en septembre prochain). Libre de s’engager où il le souhaite depuis le 1er janvier, il aurait, toujours selon le quotidien, repoussé toutes les offres qui lui sont parvenues. Reste à savoir s’il est prêt à largement baisser ses émoluments et si, dans ce cas, le PSG lui transmettra une offre, qui se fait attendre.