Le Stade Rennais et le PSG sont inséparables depuis mai dernier. Les deux équipes s’affrontent déjà pour la deuxième fois depuis la dernière finale de Coupe de France gagnée par le club breton (match à suivre en direct commenté sur notre live). Les joueurs de Julien Stéphan souhaiteront sûrement prendre leur revanche après le Trophée des champions perdu il y a quelques jours en Chine face aux Parisiens (2-1). Pour cette affiche de la deuxième journée de Ligue 1, le Roazhon Park attendra le champion de France de pied ferme.

Pour contrecarrer les plans parisiens et enchaîner une deuxième victoire cette saison, le technicien breton devrait opter pour un 5-3-2. Dans les buts, Salin démarrerait la rencontre, Edouard Mendy étant encore jugé trop juste pour reprendre la compétition. Devant lui on retrouverait le trio Nyamsi, Gélin, Da Silva en charnière centrale. Traoré devrait occuper le couloir droit de la défense et Maouassa le flanc gauche.

Angel Di Maria titularisé d’entrée ?

Dans l’entrejeu, le jeune Camavinga qui a récemment prolongé pourrait être titularisé, aux côtés de Clément Grenier et Benjamin Bourigeaud. Enfin en attaque, le duo Del Castillo, Mbaye Niang serait aligné. Côté parisien, Thomas Tuchel devrait opter pour un 4-3-3 résolument offensif. Dans les buts, Alphonse Areola garderait les cages parisiennes. Devant le portier francilien, on retrouverait Abdou Diallo et Thiago Silva en défense centrale.

Côté droit, Thomas Meunier pourrait démarrer la rencontre, accompagné de Juan Bernat sur le flanc gauche. Marquinhos devrait être reconduit dans l’entrejeu, avec Marco Verratti pour l’épauler et Julian Draxler. Enfin, le trio d’attaque devrait être composé de Kylian Mbappé, Edinson Cavani et Angel Di Maria, même si Thomas Tuchel s’interrogeait encore samedi sur la possibilité de titulariser El Fideo. A domicile, Rennes peut-il déjà faire chuter le Paris Saint-Germain ? Réponse à partir de 21 heures...

