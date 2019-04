Un tournant. À bien des égards, cette semaine était très importante pour l’Olympique Lyonnais. Sur le plan sportif, une qualification pour la finale de la Coupe de France était en jeu mardi. Il s’agissait de l’un des objectifs prioritaires des pensionnaires du Groupama Stadium. Le deuxième étant une place sur le podium en Ligue 1. Deux objectifs qui étaient aussi étroitement liés à l’avenir de Bruno Genesio, dont le contrat avec les Rhodaniens expire en juin 2019. Un avenir qui était au cœur de la semaine lyonnaise puisque Jean-Michel Aulas avait annoncé que son entraîneur serait fixé le 2 avril. Un jour très attendu par tous... Surtout par les supporters qui, pour beaucoup, réclament la tête de Bruno Genesio depuis très longtemps. C’est aussi ce jour-là que l’OL affrontait donc Rennes en demi-finale de Coupe de France. Un match que les Lyonnais ont perdu devant leur public (2-3).

Après cette désillusion, Jean-Michel Aulas s’est présenté en conférence de presse aux côtés de Bruno Genesio. L’occasion de faire une mise au point, pas forcément très claire, au sujet de l’avenir de son entraîneur. « On allait en finale de Coupe de France et on finissait sur le podium et il y avait reconduction du contrat automatique de deux ans. Les choses ne sont pas passées comme on espérait, on va rester en l’état. (...) Je suis catastrophé de la performance de nos joueurs ce soir. Je suis triste de ne pas pouvoir annoncer ce qu’on avait prévu d’annoncer. (...) La prolongation de Bruno Genesio n’est pas écartée, mais elle dépendra des résultats. Il aura peut-être aussi envie d’écouter les autres propositions. J’ai une conscience par rapport à l’institution. Je sais que Bruno a cette force de caractère pour jouer le jeu jusqu’au bout ».

Une semaine noire

Une communication plutôt maladroite dans un dossier très sensible à Lyon. Samedi après-midi, les Lyonnais étaient de nouveau sur le pont, eux dont le but est maintenant d’aller chiper la deuxième place au LOSC. Mais avant d’y penser, il faut avant tout assurer cette troisième place. L’occasion était belle d’autant que l’OM, l’un des poursuivants, s’était incliné la veille à Bordeaux. Mais face à Dijon, équipe qui lutte pour le maintien, Lyon s’est incliné 3 à 1 au terme d’un match très pauvre avec notamment deux csc. Lille pourrait prendre largement les devants en cas de succès face à Reims. Il faut aussi ajouter à cela que les Gones ont évolué dans un contexte très tendu. Avant la rencontre, le Virage Nord a dégainé le premier. « Encore un rendez-vous raté ! Allez vous faire n***** ! ». Puis, cela a été au tour du Virage Sud qui a commencé avec la banderole : « 7 minutes de silence pour 7 ans sans titre ». Après un message « Genesio Stop », les joueurs ont été visés : « Joueurs : vous rêvez d’ailleurs ? Allez souiller d’autres couleurs ».

Nouveau message : « Genesio Stop » . Les joueurs sont aussi visés. pic.twitter.com/vtS8ah3MXi — Dahbia Hattabi (@DahbiaHattabi) 6 avril 2019

Sifflés à la mi-temps puis à la fin du match, les joueurs vivent mal cette situation comme l’a avoué le capitaine Nabil Fekir. Je ne l’ai pas bien vécu. On comprend leur frustration. En cette fin de saison, on aura besoin de tout le monde. J’espère qu’ils seront derrière nous lors des prochains matches. C’est aussi ce qu’espère Jean-Michel Aulas, qui ne s’est pas privé pour recadrer ses supporters (voir vidéo), et Bruno Genesio. « C’est une semaine noire pour le club. Ce qui compte, c’est de remonter la pente. On a encore la possibilité d’être en Champions League l’an prochain. Il faut rester combatif. C’est une période très compliquée, mais c’est là qu’on va voir si on est une vraie équipe. On n’a pas eu de réussite, on s’est créé des occasions. Parfois, rien ne va dans le bon sens en football. Les gens ont le droit d’être mécontents, de l’exprimer. Ça fait partie du métier. On est là pour supporter et surmonter ça. La meilleure réponse qu’on puisse leur donner, c’est de gagner à Nantes ». La meilleure façon d’éteindre l’incendie qui a pris dans la maison OL.