C’est un choc de haut de tableau qui s’annonce ce vendredi soir en Ligue 1. Le Stade Rennais, 3e du championnat avec 33 points et 1 match en retard, accueille l’Olympique de Marseille, 2e avec 38 points (match à suivre en direct sur notre live commenté). Les deux équipes sont en pleine forme, Rennes étant sur une série de 7 matches consécutifs sans défaite toutes compétitions confondues, 9 pour l’OM. Le vainqueur du soir, si vainqueur il y a, prendra un ascendant psychologique sur le concurrent pour une place en Coupe d’Europe.

Pour ce match très important, l’entraîneur du Stade Rennais Julien Stéphan devrait aligner son équipe en 4-4-2. Avec Mendy dans les buts, Traoré à droite et Maouassa à gauche et la charnière Da Silva-Morel. Du classique donc, tout comme au milieu de terrain. Le duo Camavinga-Léa-Siliki, qui a bien fonctionné ces derniers temps, sera aligné dans l’axe. Avec Bourigeaud côté gauche et Raphinha, de retour, sur l’aile droite. Enfin, c’est le tandem Niang-Del Castillo qui devrait démarrer la rencontre en attaque.

Radonjic d’entrée ?

Si Rennes proposera donc une formation plutôt classique, l’Olympique de Marseille devrait aussi compter sur ses éléments forts. À commencer par Steve Mandanda, de retour de blessure, dans les buts. Devant lui, il devrait retrouver Sarr à droite, Sakai étant suspendu, Amavi à gauche et une charnière Alvaro-Caleta-Car. En sentinelle, c’est Boubacar Kamara qui devrait être préféré à Kevin Strootman.

Valentin Rongier et Morgan Sanson, les deux infatigables de l’entrejeu, seront bien là pour alimenter le trio d’attaque. Aucune surprise à voir Dimitri Payet et Dario Benedetto. C’est sur l’identité du troisième homme que le doute est présent. Selon les diverses publications, c’est Nemanja Radonjic qui part avec une longueur d’avance sur Valère Germain. Surtout utilisé en joker ces dernières semaines, avec un certain succès, le Serbe devrait avoir droit à une nouvelle titularisation, la 5e de la saison en Ligue 1.