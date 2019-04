« Le podium c’est mort, c’est fini. Il faut arrêter de se raconter des histoires. On n’a pas fait une bonne saison. Et même si on allait en Ligue des Champions, on irait en Ligue des Champions pour montrer quoi ? Voilà, il faut arrêter de se raconter des conneries. C’est toujours la même chose. Chaque année, c’est à répétition. On lâche les saisons pour un rien ». Au sortir d’une défaite sur la pelouse de Bordeaux, Florian Thauvin avait exprimé son ras-le-bol face à l’inconstance de son Olympique de Marseille.

Le champion du Monde 2018, auteur de 13 réalisations et 7 passes décisives cette saison en Ligue 1, semblait lassé de voir les Phocéens rater les rendez-vous importants. Et pour cause, l’ambitieux attaquant l’a dit et répété, il rêve de Ligue des Champions pour poursuivre sa progression. Mais si l’OM n’est pas encore totalement hors course pour une place sur le podium (5 points de retard sur l’Olympique Lyonnais, 3e), le natif d’Orléans prépare peut-être déjà son départ.

Accord en vue avec Milan

Selon les informations de France Football, un accord entre l’ancien Bastiais et l’AC Milan serait « imminent ». La piste l’envoyant chez les Rossoneri est « brûlante ». Les Lombards, 4es en Serie A, tiennent pour l’heure la corde pour se qualifier en C1 et aimeraient donc miser sur lui pour la saison prochaine, d’autant que des départs se préparent (l’Espagnol Suso est notamment annoncé partant).

Leonardo, coordinateur technique de l’écurie milanaise, connaît la Ligue 1 sur le bout des doigts depuis son passage à la direction sportive du Paris SG. Annoncé ces derniers mois du côté de Naples ou du Bayern Munich, Florian Thauvin prendrait donc la direction de Milan pour tenter de franchir un nouveau cap dans sa carrière. Mais si les deux parties semblent proches d’un accord, les Italiens doivent encore convaincre l’OM de lâcher leur star. Il faudra, pour ce faire, sortir le chéquier !