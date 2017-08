Le 4 août dernier, Jean-Michel Aulas confiait qu’il n’avait pas hésité à féliciter son homologue du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi pour le transfert de Neymar.

« Je lui ai envoyé un petit message hier pour le féliciter effectivement et lui dire que, non seulement nous étions heureux pour la Ligue 1, pour le PSG, mais que par ailleurs, il fallait aussi imaginer que la compétitivité des autres clubs ne soit pas trop diminuée pour bénéficier à plein de l’arrivée de Neymar. » Deux semaines plus tard, le patron des Gones s’est montré bien plus offensif.

À l’heure où les plus grands clubs du football européen commencent à faire connaître leur mécontentement, le président de l’Olympique Lyonnais en a encore remis une couche sur la saga de l’été. Déjà plus incisif à ce sujet il y a seulement quatre jours -Monaco en avait d’ailleurs également pris pour son grade-, Aulas s’est montré encore plus offensif dans une interview accordée au journal Le Monde. Car selon Aulas, les autres grosses écuries n’ont pas vraiment bien accueilli ce transfert.

Aulas promet une réaction

« Il y a une réaction plus qu’épidermique. Elle est culturelle. Pour en avoir parlé avec tous les présidents présents à la réunion de l’ECA, dont Nasser Al-Khelaïfi est membre, il y a une inquiétude qui est liée au fait qu’il n’y a plus de limite. (...) y a le montant de la clause qui est disproportionné et a été payé rubis sur l’ongle, avec aucun délai de paiement. Les sommes étant tellement importantes que ça interpelle ». Le mécontentement général est d’ailleurs tel que JMA est allé plus loin en annonçant qu’une riposte collective devrait se produire.

« Oui, il y aura une réaction. Manchester City fait des choses assez similaires. Le football ne doit pas se résumer à une opposition fratricide entre Abou Dhabi et le Qatar d’un côté, et puis de l’autre côté d’avoir des règles où c’est l’argent généré par le savoir-faire des clubs qui vient déterminer leur capacité à être les meilleurs sur le plan sportif. Il y a une prise de conscience qui devrait avoir des lendemains ». Au cœur des critiques après le gros coup Neymar, le PSG risque d’alimenter davantage de rancœur s’il parvient également à enrôler le prodige Kylian Mbappé.