Le Paris Saint-Germain cherche toujours à se sortir du dossier Neymar. Le Brésilien veut s’en aller, mais les offres satisfaisantes n’affluent pas vraiment sur le bureau de Leonardo, le directeur sportif du Paris SG. La dernière en date vient du Real Madrid avec une offre de 100 M€ plus Gareth Bale, James Rodriguez et Keylor Navas. Elle a été balayée d’un revers de main par les dirigeants du PSG qui n’estiment pas le prix du package assez haut.

Du coup, le club de la capitale française cherche toujours des joueurs susceptibles de remplacer Neymar. Paulo Dybala (Juventus) a des admirateurs chez les champions de France en titre, mais il n’est pas le seul. En effet, L’Équipe nous apprend qu’Ousmane Dembélé figure toujours en bonne place sur la short-list francilienne et que son cas a à nouveau été discuté mardi dernier. Si le Barça n’est pas contre son départ, lui ne semble pas décidé à quitter la Catalogne, alors qu’il y était venu pour remplacer Neymar il y a deux ans.

« Ousmane voulait rester au Barça »

Discret en général, Moussa Sissoko est sorti du silence ces derniers jours. Hier, l’agent d’Ousmane Dembélé a mis les choses au clair au sujet de son joueur, au cœur d’une nouvelle polémique au sujet de son professionnalisme suite à une nouvelle blessure. Ce mercredi, Moussa Sissoko a encore évoqué le cas de son joueur sur les ondes de RMC. L’occasion d’évoquer l’avenir de son poulain, que l’on a annoncé sur le départ.

« On a reçu des marques d’intérêt de très gros clubs, mais je leur ai dit dès le départ qu’ils n’avaient aucune chance et qu’Ousmane voulait rester au Barça ». Un club où pourrait bien revenir un concurrent de taille, à savoir Neymar. « La rumeur Neymar ? Quand tu es à Barcelone, que ce soit Neymar ou un autre, tu t’attends à une concurrence extraordinaire. Il ne se soucie que de lui. S’il sera au Barça ? Dans nos plans, c’est de rester. Ousmane veut réussir à Barcelone et on est en train de tout mettre en place ».

