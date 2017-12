La défaite de l’Olympique de Marseille à Lyon dimanche dernier ne doit pas remettre en cause la bonne première partie de saison réalisée jusque-là. D’autant que l’OM a montré de bonnes choses en première période et a été plombé par une faute de main de Steve Mandanda. Cependant, bien qu’éliminé de la Coupe de la Ligue, le club phocéen ne va pas fermer les portes lors du mercato hivernal. Rudi Garcia a pointé il y a peu les incohérences du calendrier qui attend l’OM pour les premières semaines de 2018 et l’entraîneur n’a pas écarté l’idée de quelques renforts en janvier.

Plusieurs pistes sont à l’étude, comme le rapporte aujourd’hui France Football. D’abord au poste de latéral gauche, où la rupture du contrat de Patrice Evra n’était évidemment pas anticipée. Jordan Amavi a bien sûr les épaules d’un titulaire, mais le staff marseillais n’apparait pas convaincu par ses doublures, à savoir l’écarté Bedimo et le jeune Rocchia. Rudi Garcia aurait ainsi eu des contacts avec Pape Souaré, l’ancien Lillois qui évolue à Crystal Palace. Victime d’un grave accident de la route il y a plus d’un an, il a recouvré ses moyens physiques mais joue peu en Angleterre (deux apparitions en Carabao Cup cette saison). Garcia l’a lancé dans le grand bain lorsqu’il entraînait le LOSC et le connait donc bien. Les autres pistes mènent vers Rebocho (Guingamp), Carole (Galatasaray) ou encore David Junca (Eibar).

Autre poste que l’OM souhaite renforcer, celui de milieu défensif. Luiz Gustavo s’avère indispensable à l’entrejeu marseillais, mais il manque d’une réelle doublure. Toujours selon France Football, l’OM pourrait passer à l’action pour... Maxime Gonalons ! L’ancien Lyonnais joue peu avec l’AS Roma (9 apparitions toutes compétitions confondues) et il pourrait, de ce fait, devenir une bonne affaire du mercato hivernal, d’autant que la Roma n’avait déboursé que 5 M€ pour le recruter. Toutefois, l’OM ne bougera que s’il se sépare du polyvalent Grégory Sertic, de retour de blessure, suivi par Orlando City en MLS. Il y a quelques jours, la presse italienne relayait de son côté la possible arrivée d’un nouveau milieu de terrain axial à Rome, ce qui pousserait Gonalons au départ. Affaire à suivre donc.